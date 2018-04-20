親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

【專題】60年老照片回味中華商場 4大亮點必看

日本重大金融要犯在台落網 掏空2億爽住豪宅

MLB／鈴木一朗不言退 官網封活傳奇

2018-04-20 15:42中央社 台北20日綜合報導

鈴木一朗選擇在場上繼續奮戰的態度，被大聯盟官網封為活傳奇。 美聯社
鈴木一朗選擇在場上繼續奮戰的態度，被大聯盟官網封為活傳奇。 美聯社
分享

西雅圖水手隊44歲日籍球星鈴木一朗，今年是他在大聯盟第18個球季，累積已敲出3087支安打，而他選擇在場上繼續奮戰態度，被大聯盟官網封為活的傳奇。

鈴木一朗今年重回老東家水手隊懷抱，不過隨著外野好手甘莫（Ben Gamel）即將傷癒歸隊，勢必將壓縮鈴木一朗上場空間，儘管鈴木一朗曾放話「想打到至少50歲」，但看起來未來將更加困難。

大聯盟官網刊登一篇回顧鈴木一朗美、日棒球經歷，鈴木一朗1992年到2000年效力日本職棒歐力士藍浪隊，前2年大多都在二軍度過，1994年獲得重用，待在一軍，並拿下當年度最有價值球員（MVP）。

鈴木一朗在日職9年，出賽951場，攻擊指數達0.943，而環顧目前大聯盟也有球員生涯累積出賽951場，那就是亞利桑那響尾蛇隊的高史密特（PaulGold Schmidt），攻擊指數達0.930。

鈴木一朗2001年在大聯盟展開球季，立刻展現驚人打擊能力，當年就奪下年度最佳新人與美國聯盟最有價值球員（MVP）雙料大獎，到目前為止鈴木一朗在大聯盟累積已敲出3087支安打，仍選擇繼續在球場拚戰，被大聯盟官網形容「鈴木一朗就像一個活的傳奇」。

鈴木一朗在27歲前就出賽951場，並成為日職最佳球員之一，隨後轉戰大聯盟，試想今年8月即將滿27歲的天使隊強棒楚奧特（Mike Trout），假設今年球季結束後到轉戰其他聯盟，能否繼續維持亮眼的成績，官網認為：「這就是鈴木一朗曾經做過的事，他一直很令人驚艷。」

鈴木一朗大聯盟水手

相關新聞

MLB／紅襪橫掃天使7連勝 大谷翔平單場吞3K

2018-04-20 14:44

大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

2018-04-20 07:00

MLB／大谷先發登板受挫：不可能每場都巔峰

2018-04-20 15:24

MLB／林子偉基本功紮實 美媒看好能常駐大聯盟

2018-04-20 13:07

MLB／賈吉再破最速61轟 洋基1分勝藍鳥

2018-04-20 10:47

MLB／蓋提斯記錯出局數 水手完成詭異三殺

2018-04-20 12:48

MLB／天使修梅克手臂不適改善 重返先發樂觀

2018-04-20 15:17

MLB／今日戰績表 大谷慘吞3K天使遭紅襪橫掃

2018-04-20 14:32

MiLB／朱立人本季首轟出爐 單場3安2打點

2018-04-20 12:13

MLB／創隊史最慘開季 紅人開鍘2教練

2018-04-20 09:41

MLB／大谷先發DH打6棒 林子偉板凳待命

2018-04-20 08:24

MLB／林子偉重回先發 教練：最大優勢就是「快」

2018-04-19 23:57

MLB／一朗代打無功而返 太空人輾過水手

2018-04-19 16:33

MLB／林子偉安打掛零：力求表現反放不開

2018-04-19 16:29

MLB／林子偉本季首吞2K 紅襪創隊史最佳開季

2018-04-19 13:34

MiLB／黃暐傑中繼2局無失分 第2勝入袋

2018-04-19 12:35

MLB／林子偉返先發守游擊 2局下秀美技

2018-04-19 11:44

MLB／塞佩達斯滿貫砲 大都會單局9分轟炸國民

2018-04-19 11:34

MLB／大谷又有硬仗 25日客場對決太空人

2018-04-19 10:02

MLB／老虎的馬查多再見轟擊沈金鶯 隊友冰塊伺候

2018-04-19 08:52

MLB／重砲巴提斯塔加盟勇士 小聯盟約改練三壘

2018-04-19 08:06

45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

2018-04-19 07:00

球員生命維持不易 惡意觸身球應該重懲

2018-04-17 07:00

大谷翔平還能瘋多久？ 學習前輩經驗走得更遠

2018-04-16 07:00

春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功

2018-04-13 07:00

惡魔指叉球震撼全美 大谷如當年珍珠港奇襲

2018-04-12 07:00

大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映

2018-04-11 07:00

大谷翔平不只投打俱佳 小地方看出敬業態度

2018-04-10 07:00

大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ

2018-04-09 07:00

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

陳偉殷進度跨大步 期待五月天再出發

2018-03-28 07:00

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01
看更多

熱門文章

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

NBA／杜蘭特末節傷退 勇士仍3連勝馬刺聽牌

2018-04-20 12:17

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

NBA／以下剋上差一步 鵜鶘輕取拓荒者率先聽牌

2018-04-20 11:47

NBA／公認雷霆頭號粉絲 日本最狂媽媽受邀觀戰

2018-04-20 10:45

NBA／安比德化身「面具俠」76人末節擊潰熱火

2018-04-20 10:16

大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

2018-04-20 07:00

MLB／林子偉基本功紮實 美媒看好能常駐大聯盟

2018-04-20 13:07

MLB／林子偉重回先發 教練：最大優勢就是「快」

2018-04-19 23:57

籃球／Be Heroes經典再現 四代球星齊聚

2018-04-19 16:45

NBA／入選百大影響力人物 杜蘭特：巨大榮耀

2018-04-20 08:29

NBA／面具俠安比德復出主宰熱火 教頭為他驕傲

2018-04-20 11:19

NBA／哈登熄火 保羅：可能不會再發生了

2018-04-19 23:59

MLB／大谷先發DH打6棒 林子偉板凳待命

2018-04-20 08:24

NBA／波波維奇缺席G3 助理教練暫代兵符

2018-04-20 07:53

羽球／戴資穎失球后 亞錦賽後可望重登第一

2018-04-19 23:01

MLB／賈吉再破最速61轟 洋基1分勝藍鳥

2018-04-20 10:47

棒球／昔「清大潛水艇」 卓致宇闖甲組證明自己

2018-04-20 11:55

菜鳥米契爾不畏三巨頭 爵士扳倒雷霆並非不可能

2018-04-20 07:00

MLB／紅襪橫掃天使7連勝 大谷翔平單場吞3K

2018-04-20 14:44

中職／廖健富4安、林泓育4打點 猿獨走7連勝

2018-04-19 22:39

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-20 12:06

中職／中信開季18場僅4勝 票房人氣冷颼颼

2018-04-19 23:57

波士頓馬拉松奪冠 川內優輝將轉任職業跑者

2018-04-19 23:04

日職／松坂大輔優質先發仍吞敗 李杜軒先發敲安

2018-04-19 20:18

MLB／蓋提斯記錯出局數 水手完成詭異三殺

2018-04-20 12:48

MLB／一朗代打無功而返 太空人輾過水手

2018-04-19 16:33

中職／爸爸給建議 獅隊瑞安三振秀壓死悍將

2018-04-19 23:55

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-20 09:54

MLB／創隊史最慘開季 紅人開鍘2教練

2018-04-20 09:41

HBL／醒吾陳柏宇關鍵跳投 盼送教練一座冠軍

2018-04-19 19:49

NBA／季後賽拚復出 綠衫軍史馬特為癌母而戰

2018-04-19 17:10

中職／瑞安7局9K來台最佳表現 獅完封悍將

2018-04-19 21:40

MLB／大谷先發登板受挫：不可能每場都巔峰

2018-04-20 15:24

中職／獅隊土投輪休政策不變 王玉譜先發完下二軍

2018-04-19 21:25

王朝終會結束 NFL愛國者雙星退休近了？

2018-04-19 17:35

中職／邱浩鈞藉國際賽大成長 蔗總期盼海外交流賽

2018-04-19 19:20

世足╱再休1個月 內馬爾能戰世界杯

2018-04-19 17:14

中職／潘武雄改打第2棒 黃甘霖：具威脅性

2018-04-19 21:14

MLB／鈴木一朗不言退 官網封活傳奇

2018-04-20 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top