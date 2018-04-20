MLB／賈吉再破最速61轟 洋基1分勝藍鳥

2018-04-20 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



賈吉開砲，再以199場出賽改寫大聯盟最快生涯61轟紀錄。 美聯社 分享 facebook

洋基隊沙巴西亞（CC Sabathia）從傷兵名單歸隊，今天在主場先發出戰藍鳥隊，先發4.1局無責失，再靠賈吉（Aaron Judge）破紀錄的第61轟，助洋基隊以4：3勝出。

沙巴西亞本季第2場先發在7日對上金鶯，主投4局挨3轟失3分，之後因右臀傷勢進入傷兵名單，今天重返輪值，主投4.1局被敲出4支安打，失2分都不是自責分，無關勝敗。

兩隊前4局打完戰成2：2平手，5局下洋基隊靠保送和安打展開攻勢，葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）在一、三壘有人時從藍鳥先發桑契斯（Aaron Sanchez）手中揮出安打，替洋基隊打下超前分。

賈吉接著在第7局砲轟克里帕德（Tyler Clippard），敲出左外野陽春全壘打，不僅替球隊多添保險分，同時再以199場出賽改寫大聯盟最快生涯61轟紀錄。

賈吉在17日對上馬林魚隊之戰敲出生涯第60轟，花197場比賽達成60轟，改寫麥奎爾（Mark McGwire）之前締造的202場大聯盟紀錄，今天賈吉的第61轟再次把麥奎爾以204場達標的紀錄往前推進。

而對於近況低迷的「怪力男」史丹頓，洋基隊今天的調整之道是讓他從原本的第3棒改扛「四番」，總教練布恩（Aaron Boone）賽前表示，因藍鳥隊派出右投先發，牛棚也以右投居多，因此做這樣的安排。

調整到第4棒的布恩史丹頓，今天3打數1安打，本季在主場出賽9場，合計38打數4安打，打擊率僅1成05，與客場作戰時的3成23表現大不相同。而布恩也提到，讓史丹頓打第4棒不會是長久之計，但目前也還不會把他的棒次往後調。