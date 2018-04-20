大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

天使隊日籍選手大谷翔平前天（18日）先發登板（本季第三場），因手指起水泡，不僅變化球控球完全找不到準星，面對12人次就被敲四支安打、投出兩次保送、失三分，而且只投完兩局、用了66球後就提前退場，最終吞下其大聯盟生涯首敗。（天使官方表示大谷的傷勢不影響他之後的出賽與排定好的先發。）

這並不是大谷生涯第一次被水泡問題困擾。2015年九月，大谷還在日本火腿隊時，面對學長菊池雄星領軍的西武隊，他就因比賽中起水泡，被迫在第六局提早退場；2016年日職明星賽前夕，大谷飽受水泡問題之苦，因此放棄在明星賽投球，改以指定打擊的身分在明星賽出場。

大谷翔平因為手指起水泡，對紅襪之戰投球表現完全走樣，僅投兩局就退場。 美聯社 分享 facebook

水泡乍聽之下只是輕微小傷，通常不到一周的時間就能痊癒，對一般人而言，包個貼布之後影響不大；不過對於手指需經常性大力重複摩擦球體的投手來說，小小的水泡就足以使他無法勝任基礎的投球工作。

由於大聯盟官方有規定比賽投手不得在手臂或手掌上貼膠布、包紮等等，避免作弊、干擾打者視線之嫌，因此有水泡的投手也沒辦法暫時包個貼布上場投球。一旦起水泡，投手的出手和轉球就會因疼痛感而受到影響，在無法即刻用輔助手段（例如：包貼布）減輕疼痛、降低感染機率的情況下，只有選擇退場或跳過出賽場次一途。

野茂英雄在2004年5月對費城人之戰也是因為手指起水泡，只投1.1局就退場，所以大谷翔平並非亞洲第一人。 歐新社 分享 facebook

另外，即便水泡傷口恢復速度快，但復發機率也很高，所以如果一直無法根本性地解決或有效預防，從投手的角度來看，水泡會是非常傷腦筋的棘手危機，嚴重的話甚至可能威脅投球生涯。

大谷絕對不是生涯多次被水泡襲擊的頂級棒球員。根據可追溯到2001年的資料顯示，美國職棒幾乎每年都有球員（清一色是投手）因水泡傷勢躺進傷兵名單，或被列入每日觀察名單，其中不乏重複因水泡問題進出傷兵名單的選手。值得注意的是，自2016年起，大聯盟掀起了一波「水泡潮」，有回報官方的水泡相關傷兵異動次數大幅激增。

李秉昇製表 分享 facebook

去年上半季，大聯盟有許多明星投手要不是公開在媒體上談到水泡問題，就是因水泡傷勢被球團放進傷兵名單，因而引起棒球圈和媒體討論投手手指起水泡的浪潮。資深投手希爾（Rich Hill）生涯多次因手指水泡進出傷兵名單，上個賽季也不例外；希爾去年的隊友麥卡錫（Brandon McCarthy）亦在相隔多年之後再次遭遇水泡問題；此外，紅襪賽揚級名投普萊斯（David Price）、巨人強投奎托（Johnny Cueto）、大都會火球男辛德賈德（Noah Syndergaard）、藍鳥主力投手桑契斯（Aaron Sanchez）、響尾蛇先發沃克（Taijuan Walker）等不勝枚舉的知名投手，都曾在上個賽季的某個時間點受到手指起水泡的情形困擾。

對於「水泡潮」發生的原因，大多數受害者一致的共識是，大聯盟近兩年的用球有所更動，使握球與出手的摩擦感覺不同，極可能就是罪魁禍首，這個臆測跟這兩年球界揣測造成全壘打激增的「換球」陰謀論，不謀而合。至於球體的變化為何、握起來的手感如何不同，大家則是眾說紛紜，各有不同的說法。

舉例來說，麥卡錫就認為大聯盟用球的縫線變高，致使手指受到的摩擦力增加，才導致手指容易破皮、起水泡；不過希爾和韋蘭德（Justin Verlander）卻認為近兩年大聯盟用球的縫線變矮，使投手在試圖用力扣出快速直球或製造變化球的旋轉時，經常無法感受到如以往的摩擦手感，所以變得更使勁兒地去摩擦、旋轉球體，進一步造成手指受傷、長出水泡。雖然兩造的說法各有學理與專家支持，但縫線變矮一說的可信度應該較高，因為美國已有研究和文章（網站《The Ringer》和《FiveThirtyEight’s》）證實，大聯盟近兩、三年用球的縫線，比四、五年前來得矮。

道奇強投希爾是近年受水泡影響出賽最嚴重的投手，從圖中可看出他的手指與縫線接觸較為縱深，可能是為避免指尖再起水泡的改良投球方式。 美聯社 分享 facebook

已經長水泡長出心得的希爾，也在媒體上發表了他相信可行的解決辦法：放寬大聯盟現行針對投手塗抹物質及裝備的限制。前面有提到，大聯盟現行的規定是，除了官方核定的止滑粉，不准投手在手上塗抹任何其他物質，亦不允許投手配戴、黏貼任何裝備、膠布。希爾表示，或許可以讓有水泡問題的投手向聯盟申請「治療用特許權」（TUE，therapeutic-use exemption），允許他們塗抹預防性的醫療用黏劑，或是貼上不干擾打者視線的膠布。

然而，這看似可行的解決辦法，卻被美國記者點出兩大疑慮：第一，聯盟修改規則，必須經過「球賽規則委員會」以及「球團老闆同意」兩道關卡，難度頗高；第二，就算規則修改允許治療用特許權，該權利的申請往往相當耗時，對發生得快、去得也快、即時性極高的水泡問題來說，實際幫助有限。

不過值得一提的是，「水泡潮」的出現也有可能只是假議題，因為有三個理由能夠解釋上述表格呈現的水泡相關傷兵異動次數增加，與媒體的大幅報導，不是來自起水泡球員數量本身的提高。

一、相比於手臂、韌帶、肩膀傷勢，水泡問題的嚴重性較低，有許多起水泡的球員其實沒有被列入傷兵名單或是每日觀察名單，愈早期這樣的情況愈多，這在官方統計資料上是看不出來的。因此事實上，上面列出大眾所能獲得的資料，並非最完整（特別是早期的資料）。

二、近年部分球團為了讓投手獲得足夠休息，又不佔用25人名單上的名額，假借各種名義將選手放上傷兵名單（2017年起最短傷兵名單期限縮短為10天後，這樣的狀況更為明顯），而「手指起水泡」是他們經常使用的理由之一，所以球員以「起水泡」為由進出傷兵名單的次數可能因此膨脹。

三、這兩年「彈力球」陰謀論的風聲四起，讓許多投手認為自己找到了造成手指起水泡的緣由，故較願意、也較容易在媒體上談起水泡問題（以前受水泡困擾的投手可能就選擇不講），搭配媒體報導散播的推波助瀾，所以讓「水泡潮」忽然之間獲得了極大的曝光與關注。

其實不只投手容易出現水泡，網球選手也常因這個問題要在比賽中接受緊急治療。 歐新社資料照片 分享 facebook

儘管如此，據我們現有能獲得的資料，還有球員、媒體這一年來的關注，以及常用變化球的大谷赴美第三場先發就遭遇水泡襲擊，種種事件都指向「投手水泡」是值得進一步檢視、研究、並尋求更好解決辦法的題目。

縱使水泡問題可能只是部分職業球員習以為常的日常，亦可能不如檯面上所呈現的那麼嚴重，但筆者相信若能發現、實施比現行更有效的預防措施、補救辦法，這將不僅造福球員，更是球迷之福，畢竟對職業運動的衣食父母－球迷來說，沒什麼會比能看到明星球員健康、穩定地在場上獻技更重要的事了。