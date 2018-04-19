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MLB／老虎的馬查多再見轟擊沈金鶯 隊友冰塊伺候

2018-04-19 08:52聯合報 記者藍宗標╱即時報導

老虎也有一位馬查多，用再見轟擊敗金鶯，這只是他生涯4年第2支全壘打。 美聯社
老虎也有一位馬查多，用再見轟擊敗金鶯，這只是他生涯4年第2支全壘打。 美聯社
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老虎隊今天在底特律主場攝氏兩度的低溫中，和金鶯隊殺得難分難解，9局下才靠9棒馬查多（Dixon Machado）轟出再見全壘打，終場以6：5險勝。

大聯盟近日比賽一再受到大雪阻撓，取消不少比賽，老虎開季至今已有6戰打不成，接下來主場比賽還是很難熬。

老虎、金鶯球員今天在低溫中出賽，聯手揮出20支安打，包括6支全壘打，老虎4轟紀錄最致命的一轟當然就是馬查多，這只是他生涯4年第2支全壘打，讓金鶯苦吞5連敗，分區排名繼續和光芒隊並列最後。

老虎8局下攻下3分，取得5：4領先，9局上「守護神」格林（Shane Greene）搞砸戰局，被沙迪納斯（Luis Sardinas）轟出陽春砲追平比數。

9局下，金鶯換上第5任投手阿勞荷（Pedro Araujo），面對首名打者馬查多就被轟出左外野再見全壘打，也是個人首支再見轟，金鶯吞下近8戰第7敗。

馬查多跑回本壘時被隊友「大刑伺候」，他說：「他們打我，向我潑冷水、丟冰塊，能做的都做了，只要球隊贏球都沒關係，太陽出來就不覺得冷。」

馬查多表示，9局下面對阿勞荷時，心想只要等到想要的球，一定要想辦法開轟，看到金鶯左外野手曼西尼（Trey Mancini）轉身後退，就知球飛出去了。

金鶯老虎

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