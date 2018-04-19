45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

伸卡球投得好，大聯盟生涯沒煩惱！45歲的老將柯隆比許多20歲、能投160公里球速的年輕投手還要更吃得開！ 美聯社 分享 facebook

5月將滿45歲的遊騎兵隊老投手柯隆(Bartolo Colon)，日前面對太空人隊的暴力打線投了7局的完全比賽，掀起了話題。柯隆最終投了7.2局，失掉一分退場，表現完全不像45歲的大叔。至於這位大叔為何到這年紀還能投得虎虎生風？靠的是兩個關鍵：伸卡與控球。

柯隆是現役最老的球員。根據大聯盟官網報導，柯隆已資深到生涯面對過「9.5」位現役大聯盟總教練，其中的9位包括費城人隊的凱普勒(Gape Kapler)、紅襪隊的寇拉(Alex Cora)、太空人隊的辛區(A.J. Hinch)、洋基隊的布恩(Aaron Boone)、國民隊的馬丁尼茲(Dave Martinez)、道奇隊的羅伯茲(Dave Roberts)、雙城隊的莫里特(Paul Molitor)、紅雀隊的馬西尼(Mike Matheny)和釀酒人隊的康索(Craig Counsell)。而那「0.5」位是水手隊的瑟維斯(Scott Servais)，之所以稱0.5位是因為柯隆在唯一對上瑟維斯的那個打席投了一顆頭部近身球，沒有完成那個打席就被驅逐出場，因此在紀錄上瑟維斯的那個打席並非面對柯隆。

柯隆去年被勇士隊釋出時曾考慮過退休，後來為了實現與母親的承諾而決定投到45歲。他去年季中加入雙城隊，今年則在遊騎兵隊延續大聯盟生涯。在柯隆的那場準完全比賽，他的對手太空人隊派出的是韋蘭德(Justin Verlander)，但他的表現完全不輸這位超級巨投。

太空人強投韋蘭德生涯有190勝，球路極為剛猛，但他對柯隆的表現也相當佩服。 美聯社 分享 facebook

年輕時期的柯隆也是位火球男，球速動輒100英里。上了年紀後的柯隆球速則已不如以往，今年速球平均也只有88英里，但卻靠著這顆速球就能打遍天下無敵手。柯隆現在會投四縫線和伸卡球，今年光是這兩種速球合計就佔了高達86%的用量。2016年他的速球用量更是佔了90%，為全聯盟之冠，也就是他幾乎只投速球，但打者卻打不好。

伸卡球更是柯隆最出色的球種，根據fangraphs網站的球種價值數據，他今年的伸卡球在美聯是價值最高的，而他的伸卡球用量達70.4%，則在全聯盟佔比最高。

柯隆的厲害之處，在於能將這顆88英里的伸卡球投到任何位置。上了年紀的柯隆已完全轉型為控球型投手，他在2015和2016年的保送率只有1.1和1.5，皆為國聯榜首。今年他主投18.2局只保送2次，1.0的保送率再次展現了他爐火純青的控球技巧。

柯隆的伸卡球既不快、球質也沒特別重，但進壘點精準，成為壓制大聯盟眾多強打者的絕佳利器。 美聯社 分享 facebook

柯隆本季目前出賽4場，其中2場是先發，防禦率低達1.45，而1.0的WAR值更是球隊最高的。柯隆今年是以小聯盟合約加盟遊騎兵，現在他似乎是讓遊騎兵隊撿到了寶。儘管現在才開季不久，但若柯隆能延續他開季的好手感，伸卡球持續發威，45歲大叔殺遍大聯盟的事蹟肯定又會是今年的一大佳話。