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MLB╱球季太長 小熊瑞佐提倡減賽

2018-04-18 16:47世界日報 體育新聞組╱綜合報導

瑞佐。 美聯社
瑞佐。 美聯社
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小熊隊明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）正在提倡減短賽季，即使這樣領到的薪水可能會減少，瑞佐也欣然接受。

瑞佐17日在芝加哥的ESPN廣播節目中表示，「我們打太多比賽了，雖然比賽少薪水可能會少一些，但比賽是為了錢還是我們真的熱愛比賽，我知道這兩者都是，長期來看減少比賽才能讓一切變好。」瑞佐認為在保證合約中附帶過渡期的想法很不錯，也許能夠把這個新規定變成新的體系，新合約同時反映出比賽場次減少。」

瑞佐表示：「一旦你從球員們身上拿錢，他們就會變得更加冒險。」小熊15日對勇士、16日對紅雀，兩場主場比賽都因為低溫延期。因為背部緊繃入10天傷兵名單的瑞佐，預計17日回到場上。

瑞格利球場近日的寒冷天氣，對復出的球員來說不太理想，瑞佐表示：「在這麼冷的天氣下比賽，實在是糟透了。」即使賽季不縮短，瑞佐也認為球季沒有理由這麼早開始，「作為一名棒球迷，4月看棒球賽下著雨、下著雪，還冷得要命，這樣真的很有趣嗎？這是我想問的問題。」

瑞佐承認減短賽季或是晚一點開季這些改變可能都不會出現，球員們還是得面對詭異多端的天氣。小熊14日對勇士的比賽又濕又冷，兩邊都忍不住抱怨，小熊從那場比賽後，連續2場主場比賽都延期再戰。

小熊隊勇士

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