MLB／大谷惡魔指叉消蹤吞敗 紅襪6轟血洗天使

2018-04-18 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平因手指水泡影響投球表現，在場上難掩失望表情。 美聯社 分享 facebook

萬眾矚目的紅襪作客天使之戰上演出乎意料的劇情，大谷翔平先發2局就因手指的水泡提早退場，失掉3分的他最後吞下大聯盟第一敗；紅襪打者砲轟大谷在內的天使投手群，全場扛出6發全壘打，終場以10：1屠殺天使；林子偉5局下才替補游擊守備，無緣和大谷正面切磋。

大谷翔平一開賽就被紅襪開路先鋒貝茲（Mookie Betts）扛出首打席全壘打，次局又丟掉2分，總計此役被敲4支安打，3分皆責失，2個保送僅1次三振，防禦率升至3.60。

據運動統計單位（Elias Sports Bureau）顯示，大谷翔平原本有機會在今天成為大聯盟史上第一位，在4月結束前同時擁有3轟和3勝的球員，沒想到今天受到水泡影響，只投66球便休息，好球率僅百分之52，在指叉球完全失準下，只製造3次揮棒落空，「惡魔指叉」消失無蹤。

根據ESPN統計，大谷翔平今天的變化球只有百分之34是好球，和前2戰百分之68的水準相去甚遠，而且剩下的壞球僅百分之4具有引誘性，剩下的百分之62毫無競爭力，意即偏離好球帶中心18吋（約46公分）以上。

大谷翔平下場後，紅襪打線變本加厲，每一分都用全壘打鯨吞蠶食，其中3局上單局3轟、一口氣灌進5分，除了布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、霍特（Brock Holt）和戴佛斯（Rafael Devers）接連加入開轟陣容外，貝茲更是單場3發陽春砲。

林子偉等到5局下接替游擊守備時才亮相，繼6年前IBAF世界盃青棒賽後，再次和大谷翔平擦身而過，8局上唯一一次打席也沒把握住，遭到主審拉弓吞K，打擊率降到4成62，守備時出現兩次機會，8局下策動雙殺，9局下攔截滾地球傳往一壘助殺最後一名打者、結束比賽。