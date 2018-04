MLB／陳偉殷復健賽60球收工 2.2局4K丟1分

陳偉殷持續朝著台灣時間4月28日復出大聯盟的目標持續前進。 聯合報系資料照 分享 facebook

陳偉殷今天在馬林魚高階1A進行復健賽,對老虎高階1A先發2.2局,被敲3支安打掉1分,1個保送還有4次三振,投完60球後退場,朝著台灣時間4月28日復出大聯盟的目標持續前進。

陳偉殷第一局投出3上3下,而且首位打者就送K,第2局被敲出內野安打,2人出局後出現保送,形成一、二壘有人,不過陳偉殷接下來讓打者擊成飛球出局,安然度過危機。

3局上陳偉殷一開始就被敲出三壘安打,這是今天他被敲的唯一一支長打,最後也在隊友守備失誤下掉了分數,但是陳偉殷已讓傷害降到最低,在又一支安打出現導致一、三壘有人時,連續飆出關鍵三振,今天得點圈有人時表現完美,2人出局後牛棚接手幫忙守成。

陳偉殷按照「投1休4」節奏,下場復健賽將在4月22日登板,預計投70到75球,以趕上台灣時間下周六主場迎戰落磯的賽事。

.@Marlins Wei-Yin Chen's return to the rotation is making progress, as he had a solid rehab start in Jupiter for the Hammerheads. #JuntosMiami #MLB pic.twitter.com/ROhqg6nS1M