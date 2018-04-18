MLB／陳偉殷復健賽60球收工 2.2局4K丟1分

2018-04-18 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷持續朝著台灣時間4月28日復出大聯盟的目標持續前進。 聯合報系資料照 分享 facebook

陳偉殷今天在馬林魚高階1A進行復健賽，對老虎高階1A先發2.2局，被敲3支安打掉1分，1個保送還有4次三振，投完60球後退場，朝著台灣時間4月28日復出大聯盟的目標持續前進。

陳偉殷第一局投出3上3下，而且首位打者就送K，第2局被敲出內野安打，2人出局後出現保送，形成一、二壘有人，不過陳偉殷接下來讓打者擊成飛球出局，安然度過危機。

3局上陳偉殷一開始就被敲出三壘安打，這是今天他被敲的唯一一支長打，最後也在隊友守備失誤下掉了分數，但是陳偉殷已讓傷害降到最低，在又一支安打出現導致一、三壘有人時，連續飆出關鍵三振，今天得點圈有人時表現完美，2人出局後牛棚接手幫忙守成。

陳偉殷按照「投1休4」節奏，下場復健賽將在4月22日登板，預計投70到75球，以趕上台灣時間下周六主場迎戰落磯的賽事。