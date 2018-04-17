MLB／大聯盟後援一日遊 胡智為下放光芒3A

2018-04-17 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



胡智為。 美聯社(資料照) 分享 facebook 結束完今天在光芒牛棚的應急任務，胡智為在賽後被下放回3A，結束不到12小時的大聯盟之旅。

今天原本就是胡智為小聯盟先發輪值日，賽前收到光芒徵召，放棄3A出賽轉赴大聯盟，結果本季首次踏上大聯盟投手丘，胡智為後援2.2局被敲3支安打，其中包含一支3分砲，另外也投出1個保送和2次三振。

胡智為雖掉分仍為光芒守住勝利，不過8：4赢球之後，光芒仍決定將用了41球的胡智為下放到3A，改叫另一名投手伍德（Hunter Wood）到大聯盟待命，繼續為牛棚注入緊急即戰力。