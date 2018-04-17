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MLB／回大聯盟首日就登板 胡智為上場挨3分彈

2018-04-17 10:08聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

胡智為今天本季初登板挨三分砲。 路透(資料照)
胡智為今天本季初登板挨三分砲。 路透(資料照)
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今年賽季重回大聯盟的第一天，胡智為就獲得登板後援的機會，對遊騎兵投2.2局挨了一發全壘打掉3分，不過仍為光芒守住領先。

胡智為在光芒以8：1領先時，接替先發投手史奈爾（Blake Snell）的投球，7局上一人出局、一壘有人，胡智為用高飛球連抓兩個出局數，化解遊騎兵該局攻勢。

第8局胡智為繼續投球，原先讓打者接連形成飛球出局，用球數相當精簡，直到2人出局時，被南韓打者秋信守敲出左外野德州安打，接著又對下一棒羅賓森（Drew Robinson）投出保送，緊接登場的馬札拉（Nomar Mazara）把握機會，一棒將失投的變速球送上右外野看台，胡智為遭到3分砲重創，比數改寫為8：4。

所幸在教練團喊出暫停後，胡智為回穩，讓老將貝爾崔（Adrian Beltre）擊出界外飛球出局，最後一局光芒仍選擇讓胡智為留在場上把關，他三振掉去年41轟的重砲賈羅（Joey Gallo），卻被努尼耶茲（Renato Nunez）敲出安打，還好奇里諾斯（Robinson Chirinos）擊出飛球出局後，最後再用三振掉基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）完美做結。

總計今天41球，其中29顆為好球，最快球速94.9哩（約152.7公里），被敲3支安打包含一發全壘打，失掉3分皆為自責，2個三振、一個保送，防禦率10.13，同時幫送出9K的隊友史奈爾留下比賽勝利。

胡智為光芒

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