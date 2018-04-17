MLB／塞揚強投韋蘭德、薛則 分獲上周最佳

2018-04-17 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



韋蘭德(左)與薛則。 擷圖自大聯盟官網 分享 facebook 大聯盟宣布上周的最佳球員，兩個聯盟都是由塞揚等級的先發投手拿下，美聯獲選的是太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander），國聯則是國民巨投薛則（Max Scherzer）。

韋蘭德昨天和遊騎兵最老投手柯隆（Bartolo Colon）同場較勁，不受對方正朝「完全比賽」進行的影響，一路把失分控在一發陽春砲內，最後柯隆撐了7.2局掉1分破功退場，韋蘭德反倒繳出8局丟1分、11K的較佳成績，雖然無關勝負，但成為太空人史上第一位，三振達11次，而且只被敲出一支或以下的安打，然後又沒任何保送的投手。

這是韋蘭德第7次當選美聯單周最佳球員，不過也是他自2012年來的第一次，包含10日對雙城的7局無失分奪勝在內，他上周15局只丟1分，並且有20次三振，在太空人隊史最冷的兩場比賽，仍可以維持高檔演出。

薛則上周兩場先發皆拿下勝利，包含對勇士投出完封、飆10K，以及對落磯7局失2分、帶有11三振，不過更具意義的是，薛則在這期間還嘗試生涯首度盜壘成功。

K功了得的薛則目前以38次三振傲視全大聯盟，他在隊友伊頓（Adam Eaton）之後承接此獎，也讓國民包辦今年開季前兩周的國聯最佳球員。