球員生命維持不易 惡意觸身球應該重懲

美國職棒大聯盟開賽兩周,球賽打得精采,球員間也打的火熱,上周末聯盟針對4月11日一天之內發生的聖地牙哥教士科羅拉多洛磯與紐約洋基波士頓紅襪兩場比賽,球員打架事件做出相關懲處,禁賽罰款反正該祭出的都做了,不過有媒體記者嫌太輕,無法遏止這種球員因為幫隊友出氣,而讓投手惡意K砸打者的惡習,既危險又野蠻。

洛磯隊強打布雷克蒙在昨天對國民之戰擊出二壘安打和全壘打各一支,打進3分打點,結果他在八局上要不是反應極快,差一點要遭到球吻。 美聯社 分享 facebook

筆者在進行論述之前,容先分享自己生活中的棒球小事,筆者居住在紐約州長島地區的塞奧瑟(Syosset)鎮,該鎮算紐約大都會區的市郊,開車進曼哈頓要約一個多小時的車程,塞奧瑟算大鎮,人口以白人(猶太人)和華人為多,華人居民早些年是香港、廣東與台灣移民,這些年來則是中國住民為主。塞奧瑟鎮地靈人傑,學區在全美排名前一百,鎮上出過不少優秀知名人才,好萊塢女星娜塔莉.波曼(Natalie Portman)、美國運輸部長趙小蘭都是塞奧瑟高中畢業的。

塞奧瑟地區的棒球風氣非常盛,目前辛辛那提紅人隊新秀投手羅曼諾(Sal Romano)也是塞奧瑟鎮出生的小孩。該地區棒球隊的少棒聯盟相當有系統規則,筆者五歲的兒子也在初階的Tee Ball (台灣翻為樂樂棒球)階層球隊中,Tee Ball是專給正在啟蒙基本棒球運動四到六歲的小小孩玩的,基本上危險性非常低,但是美國人對於運動方面的安全措施考慮特多,且相當謹慎。

美國小朋友幼稚園就在參加棒球比賽了,對人格和體能發展都有很大的幫助。 歐新社資料照片 分享 facebook

聯盟最近因為小朋友上場揮樂樂棒球時,到底防護措施要做到怎樣而發了一封電郵信如下:The league requires that a chest guard and cup be worn while any child is in the field of play. It is the responsibility of the parent to ensure the child has conformed to our requirements.(譯:本聯盟要求所有上場打球的孩童,一律得著護胸墊與護下檔用具,而且家長有責任確保孩子遵守這規定)。由此可以看出美國人對於運動防護和安全觀念的嚴格落實與從基層年齡做灌輸。

回到大聯盟棒球場上,11日那天分別被疑似惡性觸身球砸到的洛磯隊三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)與洋基外野手奧斯汀(Tyler Austin)所吃到的分別是96與98英哩的超級速球,即使是砸到背部,也痛苦不堪,一般常人根本受不了這種「酷刑」。兩年輕人火氣十足,衝上投手丘爆打投手,一方面是受不了這眼前虧,最重要的是這種球吻不管是砸到上半身甚或頭部,是很容易造成嚴重的運動傷害甚至折損運動生命的。

洛磯隊三壘手亞瑞納多(右)平常很很冷靜的球員,但教士隊的觸身球實在太離譜了,讓他憤怒的情緒如火山爆發。 美聯社 分享 facebook

再最後提兩個活生生的例子:紅人隊的替補捕手梅索拉柯(Devin Mesoraco)與紐約大都會隊的捕手達諾德(Travis d'Arnaud),兩人年紀一樣大,在大聯盟的年資也只差兩年,兩人都曾是自己母隊曾經期待,未來能夠成為球隊大捕手的厚望,但卻長年因傷失去了簽肥約和繼承補位的表現機會。

有玩夢幻棒球的玩家都知道,梅索拉柯兩三年前,在捕手選秀順位中還排滿前面的,但經常受傷,今年好不容易回來場上了,但卻時不我予,紅人隊的捕手位置早被後起之秀邦哈特(Tucker Barnhart)給佔去了,梅索拉柯一周頂多就只能上個兩場代個班。

達諾德更慘,年資還淺梅索拉柯兩年,他原本有著一般捕手少有的長打能力,大都會隊一直相當期待他的,但本季打了沒幾場又傷了,準備進行Tommy John手術,這球季又泡湯了,這一休養、復原再回到場上時,又不知是何年何月……

當然以上兩人受傷並不是因為被惡性觸身球所害,但每名球員的運動生命都相當寶貴有限,一旦受了嚴重傷害,輕則錯過寶貴的黃金運動年華,重則失去運動生命。上周五大聯盟祭出懲處,投惡性觸身球的教士隊投手柏多摩(Luis Perdomo)與紅襪隊凱利(Joe Kelly)分別只罰禁賽五場與六場,舊金山巨人隊隨隊記者蕭曼(Henry Schulman)就大表不平,認為罰則過輕,先發投手投一休五,罰等於沒罰!

洋基外野手奧斯汀(中)平常努力表現以爭取上場時間,但一顆危險的觸身球可能危害他的棒球生命,怎會不當場抓狂? 美聯社 分享 facebook

美國運動界這麼注重安全,像美式足球這些年來針對防守時撞擊的規範亦趨嚴格,大聯盟實在應該針對類似的惡意觸身球行為,再修改更嚴謹、嚴格的罰責才是。