MLB／大谷延賽改對紅襪先發 對決林子偉機率大增

2018-04-16 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



受到寒冷氣候影響，大聯盟今天一口氣延了7場賽事，除了洋基和老虎的雙重賽皆打不成外，大谷翔平的大聯盟第3場先發登板也受到延遲、無緣在皇家主場投球，天使將他的場次順延到台灣時間星期三上午7點對抗紅襪，因此大谷翔平和林子偉之間的台日對抗有望開演在即。

由於皇家考夫曼球場球場的氣溫一直在零下1度左右徘徊，官方於開打前25分鐘宣告延賽，避免昨天雪中打球的畫面再度上演，天使總教練索夏（Mike Scioscia）認為，「這是尊重每個人所做出的抉擇，你們昨天也看到雪又在飄了，再加上有風，體感溫度剩零下8度左右，我們都有在寒冷天氣打球的經驗，但總有底線的，我認為今天是超過底線了。」

天使因延賽受到最大更動的，莫過於表定先發投球的大谷翔平，他說，「理想來說，我當然喜歡在充滿陽光的好天氣投球，這類似這情況的事一定會在今年球季接連發生，所以這對我來說也是好的經驗，只是有點失望今天無法投球。」

天使明天剛好輪空，得等到後天才會在主場迎戰紅襪，因緣際會下，大谷翔平和林子偉之間的正面對決機率大增，大谷表示，會趕快惡補關於紅襪打者的資訊，「我只有準備好如何應對皇家打線，如今卻取消了，我還沒有時間去研究紅襪打線，不過我會馬上開始著手的，我知道他們是支優秀的球隊，今年球季的開季狀況也很好，所以不好對付。」

紅襪在今天贏球後，目前戰績為全聯盟最佳的13勝2敗，他們原本表定明天要和金鶯在愛國者節（Patriots Day）續戰，卻因雨勢已經宣布延賽，接下來將直接飛到西岸做客，和13勝3敗的天使進行頂尖對決，系列賽首戰推派出前塞揚得主普萊斯（David Price）領銜登板，和大谷翔平一較高下。