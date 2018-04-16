MLB／讚啦！林子偉連三場單場雙安

2018-04-16 05:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林子偉揮出二壘安打。 美聯社 分享 facebook

連續3天獲得先發機會，林子偉就連續3天繳出單場雙安。紅襪主場迎戰金鶯，林子偉繼續以先發游擊、第9棒上陣，結果他不但仍繳出4打數2單打，還收下本季第1分打點、成為球隊的保險分，終場紅襪3：1力退金鶯，進帳4連勝。

林子偉今天第一個打席差點就形成大聯盟生涯首轟，把金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）的球擊到深遠右外野，若不是受到強烈風勢影響，這球或許能直接飛出牆外，而非遭到接殺。

5局上林子偉把91.7哩的偏高快速球砍到右外野，本戰安打開張；6局上再遇邦迪，林子偉在2人出局，一、三壘有人時，相中81.8哩的內角滑球，拉打出右外野邊線的落地安打、球接著彈到場外，林子偉敲出場地二壘安打，本季首打點隨之入袋，這一棒也把邦迪打退場。

林子偉最後打席以滾地球出局，今天沒有保送、沒有三振，打擊率維持在5成，攻擊指數更站上1.238；由於今天是大聯盟的羅賓森日（Jackie Robinson Day），林子偉也首度穿上42號球衣共襄盛舉。

守備方面，林子偉3次機會皆沒漏失，首局傳出助殺，讓打者在一壘前出局，接下來2度接殺馬查多（Manny Machado）擊出的高飛球。

紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）5局投球只被敲出2支安打，而且都集中在第1局、因此失掉1分，之後沒再讓金鶯打者越過雷池，飆出8次三振，可惜自家打者直到第5局才幫忙追平分數、第6局逆轉還是靠著邦迪暴投，塞爾僅能以無關勝負作收。

【中央社波士頓15日綜合外電報導】

美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉，今天全場4打數敲2安，有1分打點，助紅襪隊後來居上以3比1擊退巴爾的摩金鶯隊。林子偉本季第3度先發，連3戰貢獻2支安打。

林子偉鎮守游擊，擔任先發第9棒，延續昨天的手感，全場4打數擊出2支安打，打回一分，表現不俗。

林子偉3局下首次上場打擊，從金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）手中敲出右外野飛球遭到接殺。5局下，林子偉擊出右外野滾地安打，攻上一壘，可惜隊友布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）接著擊出滾地球，林子偉在二壘前遭封殺出局。

6局下，林子偉再度上場，在2好1壞情況下，選擇邦迪所投出的一顆約130公里的滑球，擊出右外野深遠飛球，形成場地二壘安打，助隊友莫蘭（MitchMoreland）跑回本壘得分，紅襪3比1奠定勝基。

金鶯換上中繼投手布萊爾（Richard Bleier），林子偉8局下擊出二壘滾地球出局。

這是林子偉大聯盟生涯第7次單場至少擊出2支安打，本季打擊率維持5成。

金鶯此役第1局先馳得點，取得領先，紅襪直到第5局才打破鴨蛋，第6局再添2分，終場以3比1氣走金鶯。