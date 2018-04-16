MLB／天使對戰皇家延賽 大谷順延至周三對紅襪

2018-04-16 02:28 聯合新聞網 綜合報導



大谷翔平原定今天主投第三戰對抗皇家，因低溫延賽。 美聯社 分享 facebook 由於堪薩斯市低溫籠罩，大聯盟宣布原定於台北時間今天凌晨2時15分，天使隊作客皇家隊四連戰最後一場，由大谷翔平先發主投的比賽延台北時間至6月26日進行。

根據天使教頭索夏安排，大谷將順延至台北時間周三上午10時07分，在主場迎戰紅襪隊，對抗紅襪強投普萊斯(David Price)。