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唐綺陽星座運勢週報：水逆結束 出現讓人震撼的決策和改變

大谷翔平還能瘋多久？ 學習前輩經驗走得更遠

2018-04-16 07:00tyruschen

繼連三場比賽轟出全壘打後，上週大谷翔平又迭有佳作，生涯第一支三壘安打及二壘打都紛紛出爐。目前全大聯盟打席數達到30的打者中，大谷的OPS 1.191及長打率.767仍獨占首位，打擊率.367、純長打率.400（ISO，長打率減掉打擊率，可用來評斷一位打者的長打能力）也高居第六及第三。這兩個多禮拜的優異表現已經足以讓眼鏡碎滿地的棒球專家們不約而同地改變風向，轉而對大谷的打擊能力讚不絕口。再加上年輕就是最大的本錢，現年還不滿24歲的大谷顯然還大有進步空間，光是這一點就讓天使高層跟球迷連作夢都會笑。

大谷翔平不但在投打都有優異的表現，近來更讓球迷看到他驚人的速度！ 美聯社
大谷翔平不但在投打都有優異的表現，近來更讓球迷看到他驚人的速度！ 美聯社
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但值得注意的是，儘管只打了8場比賽的大谷全壘打數就已超越在大聯盟奮戰過276場比賽的前輩川崎宗則（也就那麼1支），三壘打也追平了唯一一位從日職挑戰大聯盟的水手名捕城島健司，但他目前所累積的33個打席畢竟還只是一個小樣本。加上根據天使的安排，他先發主投前後兩天及當天不會擔任先發棒次，短時間內棒次又被排在後段，因此大谷上場打擊的機會十分有限，除了提前宣告大谷將無法挑戰打擊王、全壘打王等年度打擊獎項外，想要更精確評估他真正的打擊實力也得花上更多的時間。

大谷翔平擔任打者的場次相當有限，球季結束後無法達到最低規定打席數，也就沒有資格爭...
大谷翔平擔任打者的場次相當有限，球季結束後無法達到最低規定打席數，也就沒有資格爭取任何打擊獎項。 美聯社
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但對剛躋身大聯盟的大谷來說，這很可能反而是一件好事。因為大聯盟長達半年甚至加上季後賽及春訓達到八個月的漫長賽季，對任何一位球員都是體力及耐力上的嚴厲考驗。而遠較過去在日本更多、更長距離的客場征戰，以及更少的休息日，對大谷而言更是前所未有的重擔。更何況大谷過去在日本職棒五年內也僅有一季打席超過250（2016年，382個打席）。最重要的是，史無前例的投打二刀流所帶來的身心考驗又會有多大仍全然是個未知數。

無論如何，在日職期間所受的訓練跟累積的經驗，對大谷絕對會有莫大的幫助。這點從他的前輩——同樣赴美的日職打者身上可以得到驗證。雖然日本職棒場次及比賽密度都不如大聯盟，但頂尖打者在日式的嚴格訓練下，多能保有相當不錯的體力跟續航力。也因此當他們來到美國之後多半都能撐得過大聯盟賽季的長期征戰。就以長打火力最好，目前仍是亞洲球員單季及生涯全壘打紀錄保持人的「哥吉拉」松井秀喜來說，他球員生涯中下半季的表現比上半季還要好（可參照下表）。更難能可貴的是松井在加入洋基後還一連全勤出賽三季。

tyruschen製表
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新人年就拿下新人王及MVP雙料獎項、已經是未來名人堂一員的鈴木一朗也不遑多讓，他加入水手後的12個球季中只有一季出賽不到150場（2009年，146場），而且有四個球季全勤，其中三季還來自於36歲到38歲的「高齡」。一朗在超過17年的球員生涯中下半季及九月的打擊率都能維持在三成以上——分別是.303及.306。除了這兩位真正頂尖的好手之外，其他日本打者在大聯盟也多能越打越好，更年輕的大谷顯然沒有理由做不到。

鈴木一朗等日籍球員平時都自律甚嚴，打到球季末時常常還能維持在高檔狀態。 美聯社
鈴木一朗等日籍球員平時都自律甚嚴，打到球季末時常常還能維持在高檔狀態。 美聯社
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然而「人無千日好，花無百日紅」。大谷當然不可能永遠維持現有的驚人成績於不墜。在他不斷進步的同時，對戰投手也會受益於累積更多資料、數據跟經驗，在跟他交手時會有更充分的準備。由於現階段還摸不透他的實力，投手面對大谷時配球仍以速球為主──有將近2/3的投球都是速球，遠高於全聯盟的平均值56.2%。或許正因為如此，大谷的擊球總是十分強勁。根據Fangraph進階數據網站的統計，目前大谷的擊球中有43.5%被判定為強勁（hard，聯盟平均是32.4%）；更驚人的是，其中竟沒有一球被判定為軟弱（soft），足見他的擊球功力。

但另一方面大谷擊出的球中以滾地球居多——滾飛比是2.00，遠高於聯盟平均的1.22，且容易追打好球帶以外的來球（面對好球帶以外的投球，大谷有高達37%左右的比率會出棒），則是未來可能對他產生不利的數據。雖然擁有大好將來，想要保有持續穩定的良好打擊成績，值得大谷下功夫加強的地方勢必還有不少。

大谷翔平鈴木一朗

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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