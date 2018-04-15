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MLB／保全要球迷尖叫聲小一點 大谷：非我要求

2018-04-15 13:41中央社 堪薩斯市14日綜合外電報導

天使要球迷大谷出賽時尖叫聲小一點。 美聯社
天使要球迷大谷出賽時尖叫聲小一點。 美聯社
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棒球場觀眾席是球迷盡情喊叫的地方，尤其美國職棒MLB當紅人物大谷翔平登場更是氣氛沸騰；不過媒體報導，洛杉磯天使為了讓大谷專心打球，派人拜託太嗨的球迷放低音量。

「今日美國報」報導，洛杉磯天使作客堪薩斯市皇家4連戰，23歲「二刀流」日籍球星大谷翔平昨天單場2安打，大聯盟首支二壘安打出爐，風靡球迷。

不過比賽開始不久卻發生小插曲，來自日本的3名女大生在天使隊休息區上方用盡力氣尖叫，想要吸引大谷翔平注意，這時候有一名球場安全人員向她們走近。

原來這名球場保全是代天使隊休息室傳話。他很客氣地要求這3名女生：大谷翔平打擊的時候，可不可以小聲一點？

報導指出，當天宣布的觀眾人數為1萬5011人不算多，而且這個球季皇家主場看來是會充滿震耳欲聾的嘲笑與叫罵。球場保全這個要求有點奇怪。

不過，就像藝術家在創作時需要一點安靜，已經展現大師身手的大谷翔平或許也喜歡專注。

大谷翔平的翻譯表示：「他有聽到球迷喊叫，他很感謝球迷的加油聲。但是在打擊區時，他喜歡專注打球，把吵雜聲拋在耳後。」

大谷翔平沒有要求打擊時要舉出「全體肅靜」的告示，但他很感謝球隊的貼心作法。他說：「我知道他們這樣做，但這不是我要求的，天使隊這樣做是讓每個人都可以專心打擊。」

經過昨晚的好表現，天使今天續戰皇家，大谷翔平沒有上場打擊，準備明天本季第3場先發投球。他目前戰績2勝0敗、防禦率2.08。

天使隊今天靠著先發投手李查茲（GarrettRichards）5局失1分，楚奧特（Mike Trout）開轟，以5比3擊敗皇家，最近7連勝。

李查茲一開賽連續解決12名打者，主投5局當中只被敲1支安打，賞給對手5次三振、3次四壞，拿下本季第2勝。

天使隊3局瓦布威納（Luis Valbuena）、4局厄普頓（Justin Upton）、5局楚勞特先後敲出全壘打，奠定勝利基礎。

天使隊拿下7連勝後，戰績13勝3敗，在美國聯盟西區排名第一。皇家吞下5連敗，戰績3勝10敗，在美聯中區墊底。

天使大谷翔平皇家

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