MLB／教頭評林子偉守備冠軍隊等級 攻擊需加強

2018-04-15 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



紅襪終場以10比3擊敗金鶯，拿下3連勝，林子偉(前排右一)與紅襪隊員們擊掌慶祝。 美聯社 分享 facebook 紅襪隊林子偉今年從春訓起的表現就讓總教練柯拉（Alex Cora）留下深刻印象，昨天在本季首度先發繳出單場2安表現，守備再次被評價是「冠軍球隊」等級，但柯拉也點出他在攻擊面還需加強之處。

林子偉去年從二A直升大聯盟，攻守端好表現讓他獲得高度關注，今年參與大聯盟春訓，開季仍從三A出發，因紅襪當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）進傷兵名單，林子偉在10日被拉上大聯盟。

林子偉前兩場都是替補上場，昨天對上金鶯隊首度先發，擔任游擊手，單場3支2，首打席就敲出大聯盟生涯首支二壘打，還選到一次保送，對於林子偉的表現，柯拉表示：「他在球數落後時還能把球打向中外野，也能選保送，這確實是我們樂見的。」

今天林子偉繼續被排為先發游擊手，柯拉賽前表示：「他的守備真的很能吸引我的目光，春訓和兩天前我都講過，他的守備能力能成為冠軍球隊的一員，而我們就是有機會爭冠的球隊。」

美國媒體評林子偉就是「屬於大聯盟」，而柯拉提到，林子偉在春訓一開始就表現亮眼，能把球掌握得不錯，攻擊很積極，「漸漸地他變得很有耐性，當他在球數落後時，他會纏鬥。」但攻擊上還有需要加強的地方，「他可以短打、可以改變攻擊方式、他應該多跑一點。」

教頭讚賞林子偉表現：