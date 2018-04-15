MLB／林子偉先發再敲2安 紅襪開季12勝2敗隊史最佳

2018-04-15 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



紅襪主場迎戰金鶯，林子偉第2度先發，單場4打數擊出2支安打，4局下敲安後靠隊友安打跑回一分。 美聯社 分享 facebook 紅襪隊台灣球員林子偉今天獲得本季第2次先發機會，在與金鶯系列賽第2戰繼續擔任游擊手、打第9棒，連續2天繳出單場2安表現、跑回1分，終場紅襪也以10：3贏球，本季拿下12勝2敗，寫下隊史開季最佳戰績。

林子偉昨天取代霍特（Brock Holt）擔任先發游擊手，本季首度先發就掃出兩支安打，包括他在大聯盟生涯第一支二壘打，今天霍特重返先發打線守二壘，林子偉繼續以游擊手身份上陣，昨天的二壘手努尼耶茲（Eduardo Nunez）則被移出先發。

面對金鶯隊先發柯布（Alex Cobb），林子偉在3局上首打席在揮出右外野安打，4局下在2好1壞球數落後的情況下，再擊出中外野安打，把一壘上的里昂（Sandy Leon）送上二壘，而紅襪隊在2出局後攻佔二、三壘，班寧坦迪（Andrew Benintendi）敲安打，讓里昂和林子偉都跑回分數，將比拉開為6：0。

紅襪在第4局進帳4分，取得8：0的大幅領先，5局下林子偉面對1出局二、三壘有人的局面，擊出游擊方向平飛球遭接殺，而三壘跑者回壘不及形成雙殺，瓦解攻勢。7局下林子偉第4打席則靠三壘手失誤再次上壘。

林子偉今天4打數2安打，生涯第6次單場至少2安，本季合計出賽4場，8打數敲4安打，打擊率維持5成，另外選到2次保送、有2Ｋ。