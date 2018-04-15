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MLB／林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績

MLB／林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績

2018-04-15 05:19中央社 紐約14日專電

紅襪主場迎戰金鶯，林子偉第2度先發，單場4打數擊出2支安打，4局下敲安後靠隊友安...
紅襪主場迎戰金鶯，林子偉第2度先發，單場4打數擊出2支安打，4局下敲安後靠隊友安打跑回一分。 美聯社
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美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉，本季第2度先發，再次繳出單場2安好表現。紅襪以10比3擊敗巴爾的摩金鶯，拿下3連勝，隊史開季最佳戰績推進至12勝2敗。

紅襪今天主場迎戰金鶯，林子偉擔任先發第9棒，鎮守游擊，單場4打數擊出2支安打，跑回一分。紅襪此役共擊出15支安打，連7戰至少得6分，打線近況火熱，使紅襪戰績穩居美國聯盟東區龍頭。

林子偉昨天單場2安，今天延續手感，2局下首次登場打擊，面對金鶯先發右投柯布（Alex Cobb），擊出中右外野方向平飛一壘安打。

4局下，林子偉再從柯布手中敲出中外野方向一壘安打，將隊友李昂（Sandy Leon）送上二壘。兩人隨後進占二、三壘，並靠著班奈坦迪（Andrew Benintendi）補上安打，雙雙跑回本壘得分。

5局下，一出局，二、三壘有人情況下，林子偉面對金鶯中繼右投卡斯楚（Miguel Castro），擊出游擊方向強勁飛球遭接殺，三壘跑者布萊德雷（JackieBradley Jr.）因提前起跑，離壘過遠，遭封殺出局。這記雙殺打瓦解紅襪當局攻勢。

7局下，林子偉面對金鶯左投哈特（Donnie Hart），擊出三壘方向強勁滾地球，金鶯三壘手瓦倫西亞（Danny Valencia）接球時發生失誤，林子偉站上一壘。

此役是林子偉大聯盟生涯第6次單場至少擊出2支安打，本季打擊率維持5成。除守備穩健，林子偉打擊實力逐漸發揮，成為紅襪後段棒次不可忽視的角色。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽前表示，林子偉擁有爭冠球隊所需的守備，在打擊方面，選球愈來愈有耐心，就算球數落後也能擊出安打，表現值得肯定。

日前因觸身球傷到右手腕的紅襪強棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）今天歸隊，1局下便轟出飛越芬威球場左外野「綠色怪物」的2分砲，單場擊出2支安打，進帳3分打點，顯示傷勢沒有大礙。

但壞消息是，打擊近況極佳的開路先鋒貝茲（Mookie Betts），1局下衝回本壘時撞傷左膝，提前於4局退場。X光檢查顯示貝茲左腳挫傷，他被列入逐日觀察名單。

紅襪終場以10比3擊敗金鶯，拿下3連勝，林子偉(前排右一)與紅襪隊員們擊掌慶祝。...
紅襪終場以10比3擊敗金鶯，拿下3連勝，林子偉(前排右一)與紅襪隊員們擊掌慶祝。 美聯社
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