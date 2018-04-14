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MLB／洛磯、教士禁賽令出爐 亞瑞納多要上訴

2018-04-14 14:57聯合新聞網 綜合報導

洛磯、教士全武行判決出爐，事件主角亞瑞納多遭禁賽5場，他決定要上訴。 美聯社
洛磯、教士全武行判決出爐，事件主角亞瑞納多遭禁賽5場，他決定要上訴。 美聯社
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日前洋基、紅襪大亂鬥判決結果，共有2人被禁賽，6人收到罰單；而同日也因「報復式觸身球」發生衝突，引發5人遭驅逐出場的洛磯、教士之戰，處罰更重，共有4人遭到禁賽，3人被罰款。

事件主角洛磯三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)與教士投手柏多摩(Luis Perdomo)，不意外的各被判5場禁賽；聲援隊友引起更多衝突的外野手帕拉(Gerardo Parra)被禁賽4場，另教士後援投手包曼(Buddy Baumann)則禁賽1場。

這起全武行發生在比賽第3局，亞瑞納多擔任首位打者，柏多摩第1球就直接往他的背部而去，儘管並未砸在他的身上，但亞瑞納多認為故意報復意圖相當明顯，整個抓狂衝向投手丘，兩人因此大打出手引發板凳清空。

判決出爐後亞瑞納多與帕拉都決定要上訴，柏多摩則接受處分，至於包曼已被下放3A，因此禁賽令將在他下一次回到大聯盟後執行。

亞瑞納多表示：「禁賽5場有點太多了，我只是為了捍衛自己。」

「當你感到有人是故意這麼做(指觸身球)，真的很難不抓狂，很顯然代價就是5場禁賽。不過沒有人想在場上打架，這不是我們打棒球的原因，但96哩速球直朝你而來，真的忍無可忍。」

罰單

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