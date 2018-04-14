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MLB／大谷雙安跑回致勝分 天使逆轉皇家6連勝

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MLB／大谷雙安跑回致勝分 天使逆轉皇家6連勝

2018-04-14 11:45聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大谷對皇家單場雙安，第二支安打帶起天使反攻氣勢，自己也跑回致勝分。 美聯社
大谷對皇家單場雙安，第二支安打帶起天使反攻氣勢，自己也跑回致勝分。 美聯社
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日本投打「二刀流」大谷翔平的火燙手感，讓天使決定將他從8棒改為第7棒，他也不負信任，對皇家單場雙安，幫助天使以5：4擊敗皇家，而且生涯首支二壘安打也出爐，短短8場出賽，從一壘安打到全壘打都打過一輪。

大谷翔平連續3場敲安，打擊率來到3成67，表現令人難以相信他是大聯盟一年級生，大聯盟開季第三周，大谷翔平已敲出11支安打，包括1支二壘安打、1支三壘安打、3發全壘打，11分打點在美聯排名並列第三，另有4得分，還要加上投手身分拿下的2勝。

大谷翔平今天首打席就敲安，2局上面對先發投手漢默（Jason Hammel），2好2壞後，將一顆92.2哩的速球敲向左外野，輕鬆跑上二壘，接下來兩個打席，1次在纏鬥9球後吞下三振，1次滾地球出局。

第8局天使3：4落後，大谷翔平延續柯札特（Zack Cozart）敲安氣勢，也敲出中外野平飛落地安打，兩人靠著犧牲短打進占二、三壘，瓦布維納（Luis Valbuena）代打敲安追平，金斯勒（Ian Kinsler）高飛犧牲打送回三壘的大谷，拿下超前分。

天使前3分全靠老將普荷斯（Albert Pujols）拿下，他在3局上敲出2分砲，一度幫助天使領先，不過皇家在5局下攻下3分，反倒以4：2逆轉，7局上一、二壘有人，普荷斯一壘安打再追回1分；另外，金斯勒、柯札特都有單場3安表現。

天使第9局派出米多頓（Keynan Middleton）關門，雖然被敲1安，還送出1次保送，但靠著雙殺打，以及捕手李維拉（Rene Rivera）的精準傳球，再見阻殺，守住1分差勝利。

天使大谷翔平

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