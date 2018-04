美媒作家透露殷仔回歸日訂在台灣時間4月28日。 美聯社資料照片 分享 facebook

效力馬林魚的台灣左投陳偉殷昨天在延長春訓中投3局無失分,回歸大聯盟的日子越來越接近,「Sirius XM」記者米許今天在推特上透露,殷仔回歸日訂在台灣時間4月28日,將先發對上洛磯。

米許表示:「『計畫』是讓陳偉殷在4月27日(美國時間)先發,對上洛磯。」當天將是馬林魚與洛磯系列賽首戰,對陳偉殷來說的好處是在主場出賽,而不是「打者天堂」的洛磯球場,洛磯目前團隊打擊率2成33,在大聯盟中排名第19,不過全隊敲出19轟,並列第二多,長打率4成06則排第10。

陳偉殷昨天3局投球中沒有被敲出安打,也無保送,送出1次三振,用了35球,目前朝著4月底、5月初復出調整,下一戰有可能先投模擬賽,增加用球數。

“The plan” is for Wei-Yin Chen to make his season debut vs and start vs Colorado on April 27th.