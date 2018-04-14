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MLB／林子偉本季首次先發 第9棒 、游擊手

2018-04-14 07:37聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

林子偉(右)本季首度先發。 美聯社
林子偉(右)本季首度先發。 美聯社
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紅襪今天對上金鶯，台灣小將林子偉擔任先發第9棒、游擊手，是今年升上大聯盟後首度先發，林子偉自4月11日上大聯盟以來，2次出賽都以替補身份上場，2打席1次三振、1次保送。

努尼耶茲（Eduardo Nunez）昨天因為天氣太冷，造成身體難以放鬆，因此提早退場，不過今天仍在先發打線，林子偉是取代原本霍特（Brock Holt）的位置，金鶯今天先發投手為提爾曼（Chris Tillman），紅襪先發投手為羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）。

林子偉大聯盟金鶯

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