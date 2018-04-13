MLB／甘莫歸隊不影響鈴木一朗 水手打算帶5外野手

2018-04-13 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



水手外野手甘莫（Ben Gamel）即將傷癒歸隊，也代表鈴木一朗離開先發位置的日子進入倒數，不過暫時不用擔心去留，水手打算暫時保留5位外野手的配置。

水手目前由高登（Dee Gordon）鎮守中外野、漢尼格（Mitch Haniger）守右外野，面對右投時左外野交給鈴木一朗，左投則由赫瑞迪亞（Guillermo Heredia）擔任，若要空出位置，漢尼格、赫瑞迪亞還有下放選擇權，或是讓鈴木一朗成為自由球員。

水手總經理狄波多（Jerry Dipoto）表示：「一朗做得很好，在他生涯的這個階段，能有這樣的表現很了不起，對球隊也有很棒的影響力，等甘莫回來時我們會再看看，不過就目前的感覺，我們會多帶一個外野手。」

甘莫原本預計明天對運動家的系列賽就會歸隊，不過仍是未知數，狄波多表示：「現在還無法期待甘莫明天會歸隊，還有些不確定的地方，不過很確定（下周二起）對太空人的系列賽就會回歸，不過有可能不是這個周末。」

鈴木一朗本季出賽7場都是先發，打擊率2成27，貢獻5安打、2得分，最近3場敲出3安；競爭對手的赫瑞迪亞則是打擊率2成50，4安打中包括2轟，另有4打點；至於甘莫則是去年先發外野手，打擊率2成75，11轟、59打點。

西雅圖時報記者迪米許（Ryan Divish）認為，帶5外野手並不合常理，必定有一人沒機會上場，赫瑞迪亞打擊狀況不錯，而鈴木一朗則有廣大球迷支持，目前的表現也不像是即將退休的球員。