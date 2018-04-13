MLB／貝茲甩棒不跑壘 海盜教頭：不尊重比賽

2018-04-13 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小熊貝茲（Javier Baez）昨天敲出兩發全壘打，連兩戰雙響砲，成為隊史自2008年索利安諾（Alfonso Soriano）後第一人，不過第7局敲出高飛球後氣到甩棒，而未全力跑壘，讓他覺得懊悔，認為帶給小朋友不良示範。

貝茲昨天的賽後表示：「你知道我學到什麼嗎？那顆高飛球我看起來非常糟，我把棒子甩得很高，卻沒有去跑向一壘，許多隊友都來跟我說這點，必須記取教訓。」貝茲坦言自己當下有些生氣，但不是因為高飛球，「而是我對小孩子或是追隨我的人有不良示範。」

海盜總教練赫多（Clint Hurdle）也對這個動作有些不滿，今天賽前向記者表示：「你看到貝茲昨晚甩棒了吧，對比賽的尊重在哪？兩場比賽敲了4轟的傢伙，這代表他可以把棒子丟到15到20呎高，只因為他敲出高飛球，好像他應該要敲出第5支全壘打才對？」

小熊今天以1：6輸給海盜，系列賽吞下1勝2敗，貝茲賽後聽到對自己「不尊重比賽」的評語有些不滿，「我不認為有哪個球員比賽比我認真，我尊重比賽，不過你不該亂下評論，我雖然可以多加解釋，不過我無法控制別人要說我什麼。」

貝茲知道去年就有球員對自己的比賽風格不滿，今年換成總教練，「我已經記取教訓，不過如果有人想要趁機說我壞話，他們可以省省了。」貝茲拒絕向海盜道歉的提案，「我就算要道歉也是向隊友跟總教練，而不是對其他球隊，我們是在對抗他們。」