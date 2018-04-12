MLB／馬林魚隊陳偉殷周五投復健賽 本季首場實戰

2018-04-12 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



馬林魚隊台灣左投陳偉殷受左手肘傷勢影響，今年開季被列入傷兵名單，而他復健進度樂觀，復出之路越來越近，預計周五進行今年首場實戰比賽，在延長春訓登板投三局。

陳偉殷近兩年受肘傷所苦，今年春訓進度落後，轉戰美職七年以來首度無緣開季，他坦言有點失落，但積極復健拚復出，先前在模擬賽狀況不錯，排定周五進行延長春訓登板投三局，技術上還不算復健賽。

對於殷仔的狀況，馬林魚總教練馬丁利表示：「他在整個春訓的狀況都不斷讓我們感到驚訝，他每次投球的感覺都很好，進度也完全沒有倒退，希望狀況可以一直持續下去。」

依照理想進度，陳偉殷可望在五月重返大聯盟，但目前還要等他開始在小聯盟投復健賽，狀況和歸隊時間才會有更明確消息。

全隊最高薪的投手陳偉殷，以及連兩年至少貢獻十勝的第二號先發史崔利開季都在傷兵名單中，馬林魚目前戰績三勝九敗、近期三連敗，在國聯東區戰績墊底。

至於目前美聯東區龍頭紅襪隊，今天以七比十不敵世仇洋基隊，終止九連勝，兩隊比賽中兩度板凳清空爆衝突，台灣好手林子偉沒有出賽，但雙方球員聚集場中時也在其中替隊友助陣。另一場洛磯與教士隊之戰也因近身球爆發肢體衝突，讓今天的大聯盟充滿火藥味。