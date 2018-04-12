MLB／不認報復觸身球 凱利稱天氣太冷影響控球

2018-04-12 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基與紅襪打球兼打人，兩隊今天兩度板凳清空，第7局直接在場上大打出手，兩位事主凱利（Joe Kelly）和奧斯汀（Tyler Austin）賽後都喊冤，凱利聲稱觸身球只是「手滑」，天氣太冷導致控球不佳，奧斯汀也說沒有鏟人意圖，只是拚了一點。

洋基今天以10：7擊敗紅襪，桑契斯（Gary Sanchez）敲出雙響砲包辦4分打點當了致勝英雄，但賽後焦點全在場上衝突。

先是第3局，洋基靠連續3支安打攻下1分，奧斯汀在滑上二壘時，紅襪游擊手霍特（Brock Holt）認為他有故意抬起左腳鏟人之嫌，兩人言語交換後，兩隊板凳清空，但並無進一步衝突，直到第7局火花再起。

紅襪後援投手凱利的98哩直球砸到奧斯汀身上，奧斯汀把球棒一丟、頭盔一甩，怒氣沖沖走向凱利，而凱利也不示弱直接回敬拳頭，引爆全武行，場邊音樂倒是很幽默地播放著「Let It Go」，兩位出拳的當事人都遭驅逐出場。

奧斯汀表示，「我認為那是非常乾淨的滑壘，我很拚，我不認為在那次滑壘上有任何做錯的地方，所以也沒想到他們會對我丟觸身球。」他表示，直到該打席先出現一顆近身球，「我腦中才閃過報復性觸身球。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）同樣認為子弟兵並無惡意，聲稱這次滑壘「一點也不髒」，也稱紅襪「反應過度」。

凱利賽後帶著被抓傷的臉部和肩頸受訪，他不認觸身球是蓄意，「那只是其中一顆投偏的球而已。」他歸因於天氣太冷，導致控球偏差。

佩卓‧馬丁尼茲（Pedro Martinez）則在推特上力挺凱利，他寫著：「我和凱利唯一不同的是，我會在前一個打席就砸奧斯汀，除此之外，凱利做得非常完美。」