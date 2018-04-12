MLB／等待40年 道奇終收2020年明星賽主辦權

2018-04-12 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



通過「道奇之聲」史考利（Vin Scully）的聲音，道奇隊證實2020年大聯盟明星賽將於道奇球場舉辦，睽違40年再度擔任明星賽主人。

2020年明星賽花落道奇的消息，昨天已在媒體上走漏，道奇今天透過影片證實消息，已退休的傳奇播報員史考利在影片中說著：「這不只是鋼筋、水泥、紅土和草地，這裡是我們的家…而我們等不及了。」宣布2020年明星賽將在道奇球場舉辦。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）隨後發布新聞稿，他表示，「大聯盟很榮幸能在2020年將明星賽帶回洛杉磯與道奇球迷面前，去年的世界大賽已經展示，道奇球場仍是大聯盟最經典的球場之一，這是一個能向外界展現這項全國性的娛樂精華之處的完美球場。」

道奇前一次主辦明星賽已是1980年，等待40年，終於再次盼到明星賽的到來，球團總裁卡斯坦（Stan Kasten）自信表示，「我們是洛杉磯，我們知道如何辦派對、知道如何舉辦大型活動，你們可以打賭兩年後的這場派對將會無與倫比。」

1980年起至今，已有9隊兩度承辦過明星賽，包括天使、巨人、教士、印地安人、白襪、雙城、太空人、紅人和海盜，道奇確實等待了一段漫長時間，才再次收下明星賽主辦權。此外，今年明星賽由國民作東，於7月18日登場，明年則是前進印地安人主場。