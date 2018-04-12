MLB／本季首登大聯盟 鐵壁阿偉策動雙殺

2018-04-12 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



林子偉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

紅襪隊林子偉前天被升上大聯盟，成為本季首位在大聯盟亮相的台將，昨天與洋基隊三連戰第一場比賽替補上場守游擊，三次守備機會零失誤，但首打席吞K，終場紅襪以十四比一大勝。

藉由紅襪隊當家游擊手波格茲列傷兵的機會，林子偉被拉上大聯盟，昨天在七局下、球隊大幅領先十三分的戰況上場替補游擊手，他先解決二壘跑者再製造雙殺，第八局也穩接飛球抓下出局數，但八局下唯一打擊機會遭三振。

林子偉去年從二Ａ直升大聯盟，靠攻、守的精采表現掀起「林海嘯」，出賽廿五場，打擊率二成六八。紅襪總教練柯拉評林子偉，「可能是目前四十人名單中最好的游擊手」，但定位為後段比賽上場的「守備組」球員。

柯拉指出，林子偉的守備能力是Ａ＋，「以游擊手來說，他無論是腳步、節奏，看起來都很舒服」，但打擊還要加強，「他需要明白，若要成為一名好打者，還需要在一些地方下功夫，包括觸擊或擊球方式等。」

林子偉去年在「基襪大戰」累積十四打數兩安打，其中一安是從日籍強投田中將大手中擊出。今兩隊進行本季第二場比賽，洋基隊由田中將大先發，有望再次上演亞洲對決。

此外，天使隊「二刀流」大谷翔平昨天對遊騎兵隊之戰沒有先發，九局上兩出局後上場代打，從四十四歲投手柯隆手中擊出二壘滾地球出局，中斷連三場開轟，天使終場以十一比一大勝。今天大谷翔平將擔任先發指定打擊，面對遊騎兵先發左投裴瑞茲。