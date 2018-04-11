MLB／大谷將首遇大聯盟左投 打擊實力見真章

2018-04-11 16:24 中央社 德州阿靈頓10日綜合外電報導



大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 「二刀流」大谷翔平今天沒有排進先發陣容，但媒體報導，天使明天對遊騎兵3連戰最後一場，大谷將先發擔任指定打擊，左打的他，還將首次在美國職棒大聯盟MLB面對左投。

巴沙迪納星新聞（The Pasadena Star-News）報導，由於德州遊騎兵明天排定摩爾（Matt Moore）主投，左打的大谷將是第一次在大聯盟面對左投，有機會證明自己的打擊實力，不論是對付右投或左投都同樣出色。

洛杉磯天使隊今天是第2次讓大谷在左投掛帥的比賽坐板凳，但報導引述總教練索夏（Mike Scioscia）說，天使明天對遊騎兵3連戰的最後一場，將讓大谷以指定打擊的角色先發。

大谷在日本職棒時，面對左投的打擊率高達3成09，甚至高於面對右投時的2成79，而他來到大聯盟後，春訓時也面對過許多左投手。

今天的比賽之前，索夏就被問到會不會繼續讓大谷避開左投。索夏回答說，對戰投手是左投或右投，都「不重要」。

索夏說，陣中另一左打凱爾洪（Kole Calhoun）今天也沒排入先發，「要考量的事情很多，我們期盼讓翔平在這個系列賽擔任指定打擊，或許在堪薩斯的比賽一開始也會」。

昨天電視轉播天使對遊騎兵之戰時，畫面也捕捉到大谷手指纏著繃帶。投手教練納吉（Charlie Nagy）表示，春訓以來，大谷就因為投指叉球起水泡，但傷勢沒有大礙。