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MLB／大谷對決44歲老將柯隆 年齡差距形同父子

2018-04-11 16:22中央社 德州阿靈頓10日綜合外電報導

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客德州遊騎兵主場，以11比1大勝地頭蛇；23歲日籍球星大谷翔平9局上代打，對決MLB現役最年長的44歲投手柯隆，年齡差距形同父子。

大聯盟當紅人物「二刀流」大谷翔平歷經上週連3戰開轟、第2場勝投入袋後，今天對遊騎兵之戰，因為對方派出左投培瑞斯（Martin Perez）先發，身為左打的大谷沒有排進先發打線。

大谷翔平本季第2次因對方派左投而坐板凳，前一次是開幕戰敲安後隔天、3月30日對奧克蘭運動家。

天使9局上2出局11比1大幅領先，派出大谷翔平代打，面對的是大聯盟資歷21年的老投手柯隆（BartoloColon）。柯隆1994年在小聯盟展開職業生涯時，正好是大谷翔平出生的那一年。

柯隆對大谷投兩球都是直球，大谷第2球就揮棒，打成二壘方向滾地球，成為天使最後一名出局者。根據大聯盟官網，這球位置在好球帶正中央的紅中地帶，球速約140公里。

大谷翔平本季第5場以打者身分站上打擊區，前4場都是先發指定打擊，這場比賽第一次擔任代打，累計19打數7安打，包括3支全壘打，打點7分，打擊率3成68。

終場天使以11比1獲勝。今天這場比賽，天使隊早在前4局已敲13支安打、攻下9分，先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）5局失1分，拿下本季第2勝。

遊騎兵投手培瑞斯壓不住天使火力，投3局被敲9支安打、失掉8分。

在大谷翔平加持下，天使隊目前12戰9勝3敗，已經追平隊史開季最佳成績，先前兩次分別是1979年及1982年，這兩年天使都拿下美聯西區第一。

天使攻擊火力是最大優勢，目前團隊得分79分、安打128支、長打44支、全壘打20支、壘打數214個等數據都領先大聯盟所有球隊。

大谷今天代打上場，對上遊騎兵老將柯隆，兩人年齡差距21歲。 美聯社
大谷今天代打上場，對上遊騎兵老將柯隆，兩人年齡差距21歲。 美聯社
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天使大谷翔平大聯盟

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