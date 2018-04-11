MLB／當主場開幕戰殺手 海盜近10年最佳開季

2018-04-11 16:16 世界日報 體育新聞組／綜合報導



海盜開季成為對手主場開幕戰殺手，擊敗小熊後創下近10年最佳開季成績。 美聯社 分享 facebook

小熊因積雪延了一天的主場開幕戰，10日在海盜諾瓦（Ivan Nova）7局優質先發，和捕手瑟維利（Francisco Cervelli）3分砲表現下，小熊以5：8輸給海盜。

今年只要碰上開幕戰，海盜都是贏球收場，他們3月30日在老虎的主場開幕戰，在13局延長賽以13：10贏球，4月2日回到自家主場的開幕戰，以5：4擊敗雙城，連同10日讓小熊主場開幕戰難堪，海盜目前8勝2敗，是10年來最佳開季成績，其中開季客場4連勝，是15年來隊史首見。

小熊的主場開幕戰，邀請到羅耀拉芝加哥大學的98歲隨隊修女季恩（Sister Jean）擔任開球貴賓，不過海盜來者不善，近4戰3勝的他們，在5棒迪克森（Corey Dickerson）和6棒瑟維利發揮打擊火力下，比下單場雙轟的小熊二壘手貝茲（Javier Baez）。

小熊是大聯盟最後一隊打主場開幕戰的球隊，瑞格利球場這天同樣低溫，不過仍擠進4萬多名觀眾入場。小熊這場有10支安打，海盜安打有12支，小熊總教練麥登（Joe Maddon）說：「我們打得並不差，但海盜今天打得更好。」

海盜投手諾瓦先發7局，被敲7安失3分，送出6K無保送，拿下本季首勝（1勝1敗），諾瓦表示比賽一開始曲球投得並不多，不過在瑟維利持續配曲球下，最後總算找到節奏。