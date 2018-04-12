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惡魔指叉球令全美震撼 大谷有如當年珍珠港奇襲

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惡魔指叉球令全美震撼 大谷有如當年珍珠港奇襲

2018-04-12 07:00Dennis

毫無疑問，2018年開季最受注目超級新星就是天使隊二刀流選手大谷翔平。在短短一個星期裡，大谷翔平先是用自己棒子，來證明自己能夠在大聯盟叢林中生存，又在近兩次先發裡，用他一顆快速指叉球征服南加州球迷。

大谷翔平快速指叉球速差之大，被媒體形容大谷為「惡魔指叉球」 路透
大谷翔平快速指叉球速差之大，被媒體形容大谷為「惡魔指叉球」 路透
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指叉球在現代大聯盟中並非常見球種，但它在日本一直是日職王牌投手必備的決勝武器。水手岩隈久志擁有一顆可讓他馳騁大聯盟的快速指叉球，而洋基田中將大也是用一顆極品快速指叉球，讓他坐穩洋基王牌寶座。不過，和大谷翔平不同的是，岩隈速球均速大約90英里出頭，與他快速指叉球之間速差，並沒有大谷來得大，因此媒體形容大谷為「惡魔指叉球」。至於田中將大，他的快速指叉球下墜幅度大，但是穩定性似乎沒有大谷來得準，既然岩隈與田中都能一再扛下所屬球團不動先發位置，大谷如能展現出如球探報告中所應有實力，他想要在南加州立足並非癡人說夢。

大聯盟版大谷傳奇其開端並非完美無瑕，由於他春訓打出不符預期水準時，許多專家們開始認為大谷開季應該先下小聯盟歷練一番，等到真正熟成之後，再按部就班登上這棒球最高殿堂。畢竟大谷今年才23歲，而且從未受過美式棒球薰陶的他，在優越感十足的大聯盟媒體眼裡，其實力終究不能與美國本土出產業餘選秀狀元相提並論。就算大谷早有多年日職經驗，但日職水準怎麼可能和大聯盟平起平坐？

大谷翔平挑戰百年來自貝比魯斯之後，無人可匹敵棒球神話，自負美國媒體不容許被一位年...
大谷翔平挑戰百年來自貝比魯斯之後，無人可匹敵棒球神話，自負美國媒體不容許被一位年僅23歲東洋小子所改寫，因此春訓時看衰他。 路透
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再者，大谷翔平之所以會被眾多美職專家看衰，其中最重要原因是在於大谷赴美所要達成，不僅僅是個人想要測試自身棒球實力並在大聯盟佔有一席之地而已，而是更進一步要挑戰百年來自貝比魯斯(Babe Ruth)之後，無人可匹敵棒球神話。身為棒球宗主國，自負美國媒體當然不容許屬於美國棒球傳奇被一位年僅23歲東洋小子所改寫。而大谷翔平從開季至今為大聯盟所帶來的驚奇與震撼，這對自視甚高美國媒體與球迷來說，就有如當年日本奇襲珍珠港般不可思議。

大谷翔平如今能在大聯盟舞台上有所驚艷表現，個人認為除了自身實力外，當然還有日本贊助商財力相挺。在家看電視轉播球迷們不難發現，每當大谷出賽，該場比賽本壘板後方日商廣告，可說是琳瑯滿目，而且絡繹不絕。按照大谷於季前春訓表現，一般來說，想要擠進開季25人名單乃是有一定難度，台灣球迷對此想必感觸良多，因為過去許多很有機會上大聯盟台灣選手參加大聯盟春訓，就算該年表現不差，但是最後能在開季被登錄者，實在是屈指可數！

有了強大日商作靠山，大谷尋夢之旅可望將更加的築夢踏實。 美聯社
有了強大日商作靠山，大谷尋夢之旅可望將更加的築夢踏實。 美聯社
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此外，大谷翔平有日本贊助商推波助瀾，這與同期挑戰大聯盟日職前輩牧田和久與平野佳壽相較，至少在起跑點上大谷是站在領先位置，因為大聯盟終究還是一個以利益為導向的職業聯盟，在這個世界裡是沒有人會把白花花銀子往門外推的，除非大谷真的是不堪一擊，要不然大谷幾乎是拿了一張免死金牌。

既然有了強大日商作靠山，大谷尋夢之旅可望將更加的築夢踏實。只要大聯盟打者持續對大谷的快速指叉球一籌莫展，大谷則是繼續有機會每週在大聯盟投手丘上粉墨登場，持續21世紀日版貝比魯斯傳說。

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Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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