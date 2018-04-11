MLB／林子偉回大聯盟板凳出發 紅襪教頭：守備組

2018-04-11 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林子偉被紅襪叫上大聯盟，今天和洋基系列賽第一戰沒有先發，而是在板凳上待命，波格茲（Xander Bogaerts）進傷兵後留下的游擊空缺，先由另一名工具人霍特（Brock Holt）接手，二壘則由努尼耶茲（Eduardo Nunez）把關。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）點出，林子偉會在需要守備的情況下替補出賽，「視我們比數如何，我認為他可以在一流的隊伍裡當趁職的游擊手，游擊、三壘、二壘都守很好，我們很放心把比賽後段交給他。」

不過柯拉也直說林子偉需要加強進攻端的表現，「他仍需要了解，為了成為一個更好的打者，他還有功課要做，無論是觸擊還是其他的，當然守備是A段班，站游擊時他的節奏和腳步很有可看性，比我預期的好很多。」

林子偉今年春訓熱身賽出賽19場，打擊率1成29，開季從小聯盟3A開始，2場比賽6打數3安打，相較之下，霍特今年在大聯盟首安尚未出爐，努尼耶茲今天賽前打擊率則為2成65。

去年林子偉在紅襪三壘告急的情況下，從2A直升大聯盟，並且獲得前教頭法瑞爾（John Farrell）的重用，第3場比賽就登上先發，如今總教練換成柯拉，林子偉這次能在波格茲左腳踝骨裂的期間獲得多少機會，台灣球迷相當關注。