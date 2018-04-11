大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映

雖然天使和道奇同樣在洛杉磯，但其實天使所屬的安納罕地理位置屬於偏郊、遠離市中心，人氣沒有道奇如此高，上季道奇主場賽事平均觀眾人數是居全大聯盟之冠的46,492人，天使則排在第七（37,278人），此外，機場或環球影城等景點，都僅只有賣道奇相關商品而已，天使受注目的程度明顯較少。戰績方面，不同於道奇近年盤據國聯西區王座、去年還闖進世界大賽，反觀天使上次進季後賽已經是2014年的事了。

然而，今年的天使絕對是值得好好關注的一支球隊，原因無他，除了原有的普荷斯（Albert Pujols）和楚奧特（Mike Trout）兩大「神獸」以外，又多了不世出的大谷翔平，為球界帶來超乎預期的嶄新旋風。

天使隊的17號(大谷平翔)與27號(楚奧特)是目前美國職棒兩大當紅巨星，一舉一動都成為媒體的焦點。 美聯社 分享 facebook

38歲普荷斯、26歲楚奧特、23歲大谷，各有各的時代意義、各具各的風華魅力。

普荷斯2001年以新人王之姿開啟不凡的生涯，步入第十八個球季的他，不斷用球棒寫歷史、一貫穩定高檔，2006年貢獻20場勝利打點，至今仍是單季紀錄，為紅雀拿過兩次世界大賽冠軍（2006、2011），許多數據都名列前茅，生涯打擊成績為0.305/0.386/0.561，輝煌成就無庸置疑，已預定未來名人堂一席。

上季以滿貫砲締造生涯600轟，今年將持續追逐「生涯3000安」的里程碑。身擁3屆MVP、6座銀棒獎的普荷斯雖然近年攻擊產能衰退至平均以下、選球功夫也不復見，象徵意義大於實質戰力意義，仍扮演精神領袖、經驗傳承的角色。

老將普荷斯(左)即將達成生涯3000安里程碑，有楚奧特和大谷翔平相助，多戴一枚冠軍戒再退休不會只是個美夢。 陳志強攝影 分享 facebook

綽號「鱒魚」的楚奧特年方26，卻已征戰八個大聯盟球季，是近年來的強打者代表、官方看板人物，2012年普荷斯加入天使的第一年，也是楚奧特強勢拿下新人王的一年，該季繳出30轟、49盜和0.326打擊率，美聯MVP名列第二，僅輸給老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

2013-2017五年期間，楚奧特逐年MVP排名是第二、第一、第二、第一、第四。是史上第6位在26歲之前就奪下2次MVP的球員，前5人最終都入選名人堂，而更可怕的是，楚奧特的年紀還沒來到巔峰。

楚奧特還未滿27歲，就已經打出1050支安打，其中有204支全壘打，另有167次盜壘成功，未來無可限量。 陳志強攝影 分享 facebook

大谷翔平經過五個日職球季的磨練，終於飄洋過海挑戰大聯盟，儘管春訓帳面成績並不理想，卻在開季後用表現證明自己，讓當初不看好他的球探、媒體、球迷刮目相看。作為一個投手，大谷面對55名打者，只有6位上壘；身為一名打者，他則在19個打席中上壘8次（3發全壘打），第3轟更足足有449英呎，天使整隊去年球季僅有3發全壘打距離比這還遠。

大谷的初登板，解決運動家最後8名打者，第二場登板，連續解決運動家前19位打者，換句話說，他期間連續解決27位打者，達成「跨場次完全比賽」；同年辦到「連三場開轟」及「單場投出雙位數三振」是史上第三人，前兩位是1973年的布雷特（Ken Brett）和1916年貝比魯斯（Babe Ruth）；球隊開季前十戰，包辦2勝又敲出3轟，上一位是1919年華盛頓參議員的蕭恩（Jim Shaw）；「生涯前4戰敲出3轟」則是史上第6人，滿滿紀錄加諸一身，「Sho Time」聲勢創高峰。

如同楚奧特前幾天受訪說的：「每個人都在說大谷有多棒，而事實上他真的很棒，他目前簡直就是個MVP，能強力揮擊又能飆火球，讓人印象深刻，很榮幸能參與這一切，真的很高興他在我們隊上。」

大聯盟開季還不到半個月，卻已經刮起一陣大谷翔平旋風，今年的天使隊比賽勢必更為精彩！ 美聯社 分享 facebook

誠然相較普荷斯和楚奧特長久以來建立的豐功偉業，大谷目前短短兩周的成績顯得微不足道，但卻如此特別、獨一無二，三位「神獸」彼此惺惺相惜，能帶領天使走多遠？非常令人期待。

長江後浪推前浪，英雄會遲暮，但總有後起之秀傳承火炬，天使陣中的三位「傳奇」接連發光發熱，正是完美詮釋。