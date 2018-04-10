大谷翔平不只投打俱佳 小地方看出敬業態度

洛杉磯天使隊日籍棒球員大谷翔平僅用了約一周(8天)的時間，以兩勝投、防禦率2.08、投兩場比賽共18次三振；和打者身分出席四場、三支全壘打、3成89的打擊率和七分打點的成績……弭平了開季前所有的不順、質疑與陰霾！

以前每次報紙報導XX隊投打俱佳，那是描述一支棒球隊勝利時的描述用詞，但現在這形容詞，「大谷翔平」一個人就搞定了！

從開季至今的表現來看，大谷翔平在投打兩邊都是電力充足，天使簽到他真的是眼光獨到，戰績與票房同時大賺。 美聯社 分享 facebook

4月3日至6日大谷是用打擊，而1日和8日則是用投球，只要是他出場的比賽，天使全勝，他的表現，讓日本媒體驕傲地大肆報導，NHK電視台報導他時，用了一個詞「両方で活躍」，「兩方」是指投球和打擊，「活躍」則是大放異彩，也就是說他投打俱佳的意思，美國這邊的轉播媒體也報導出NHK的報導畫面，讓當地觀眾看看太平洋彼端的日本瘋大谷的程度。

4月3日天使隊在家迎戰克里夫蘭印地安人這場比賽，對整個天使隊來說可能說是從大谷宣布加入，到目前一切新聞和相關話題的一個段落句點，大谷的能力、與隊上的氣氛(chemistry)、受歡迎度和更細節的棒球觀念都在這一場比賽被看到了。

對於大谷翔平(左)接近瘋狂的演出，連天使當家球星楚奧特(27號)都親自出來迎接。 美聯社 分享 facebook

先不講全壘打的部分，那一場比賽的第三局下半，大谷在上一次打擊已先打出一支全壘打，這次在兩人出局無人在壘後，又打出一支一壘安打，當時比數已是8比2，天使已大幅領先，接下來的打者是天使捕手李維拉(Rene Rivera)，在他打擊時，大谷在一壘一副想盜壘躍躍欲試的樣子，起跑的右腳一直很不安份的想盜壘狀，讓當時已被打得灰頭土臉的先發投手湯姆林(Josh Tomlin)更加痛苦。

經過6球的纏鬥，李維拉最後打了一記一二壘後方近中外野的小飛球被接殺，但是大谷在這一段時間並沒有鬆懈下來，當外野手接到這記飛球的那一時間，大谷已經飛奔通過三壘要往本壘衝了，兩人出局後這動作看起來沒甚麼意義…….

大谷翔平不但全壘打轟得超兇，在跑壘上也是非常積極，完全展現了職棒球員的奮戰精神。 美聯社 分享 facebook

但這一切都看在球評眼中，負責轉播的ESPN球評，也是前芝加哥小熊隊捕手羅斯(David Ross)特別在下一局把畫面調出來，他評論一般的投手指定打擊、或甚至普通跑者在這種兩出局的情況下，都是隨便跑跑不當一回事，大谷這一跑可以看出他的棒球觀念與認真敬業的態度。

大谷在當天與接下二天連打的三支全壘打，一掃之前大家懷疑這日本版貝比魯斯到底是不是真的疑問，第一支從湯姆林手中擊出的是一記73英哩的曲球，湯姆林並非速球型投手，靠變化球為生，所以曲球算是他的第二或第三拿手的配球，結果被大谷用八分力撈出。第二支全壘打更不簡單，是從印地安人王牌投手克魯伯(Corey Kluber)投出的一記91英哩偏打者外側的速球，硬是被大谷揮中，這是克魯伯今年被打出的第二支全壘打。第三支從奧克蘭運動家投手賈瑟(Daniel Gossett)投出的93英哩速球，更是被轟到將近有450英呎之遠，可見得大谷的打擊全面。

印地安人王牌克魯伯去年球季203.2局投球才被打21支全壘打，但大谷翔平(右)對他的第二個打數就轟出1支！ 美聯社 分享 facebook

大聯盟所擁有的MLB Network電視台球評，也是前大聯盟外野手佛洛伊德(Cliff Floyd)，說大谷尤其在打擊方面，能夠很快適應大聯盟投手的球速與步調，這是相當不容易的。

其實天使隊最在乎的是大谷的投球能力，打擊方面對天使來說不是那麼急需要。大谷在第一周投出勝利比賽後，已經讓各界對他放下一大半心了，而8日這一場超凡只讓對方敲出一安打的七局比賽，更讓天使的管理階層完全放心了。畢竟挖大谷的目的，看中的是他的投球能力，也就是說只要投球方面有穩定的表現，那麼大谷每多打出一支全壘打，對天使隊來說都是算是額外的紅利。

上一周的第一支全壘打，球一飛出後，畫面照到天使老大哥普荷斯(Albert Pujols)也跟著興奮起來，老普這一個表情也讓天使隊內部的團隊默契更加凝聚，本來在春訓時，主流媒體「今日美國報」(USA Today)訪問普荷斯時，他對於自己在隊上的定位和被動式配合大谷來做守備位置和指定打擊的調整，可以聽得出來有點不開心，這一切都因為這幾天大谷的好表現，將之前的陰霾一掃而空。

大谷翔平(左)給天使帶來無窮希望，造成老將普荷斯(右)麻煩的不快也一掃而空。 美聯社 分享 facebook

大谷目前在場上的每一舉一動都在創造紀錄，這也是為何各界這麼關心他的原因，自1920年後，他是第一名以兩種不同角色(打擊手與投手)分別在大聯盟不同場次進行比賽的球員，3月29日他首次先發，第一球投出96英哩、打者是運動家的第一棒游擊手塞米恩(Marcus Semien)……..，一起來看看他今年還能破多少紀錄。