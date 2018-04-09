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MLB／大谷12K收第2勝 完全比賽第7局才破功

2018-04-09 07:43聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷翔平7局無失分、12K奪第2勝。美聯社
大谷翔平7局無失分、12K奪第2勝。美聯社
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「二刀流」大谷翔平本季的第二場先發，也是在天使主場首度先發，繳出一場幾近完美的演出，對運動家先發7局僅被敲出1安打，狂賞12K，且前6.1局維持完全比賽之姿，率領天使終場以6：1贏球，大谷也拿下第2勝。

投打二刀流的大谷翔平生涯第2場大聯盟先發繼續創造驚奇，這周已經敲出3發全壘打的他沒有「因打廢投」，回到投手丘後依然威風八面，面對和首場先發相同的對手運動家，一開場他就用連3K強勢出擊，前面6局投了75球，18名打者有11名領到三振，沒任何人站上壘包。

大谷前6.1局投出完美的19上19下並帶有11次三振，直到第7局1人出局後被塞米恩（Marcus Semien）敲出左外安打，完全比賽和無安打比賽雙雙破功，現場觀眾同時響起熱烈掌聲，向大谷的精彩表現致敬；大谷接下來又對勞瑞（Jed Lowrie）投出保送，教練團喊出暫停，暫停過後他找回穩定，連抓2個出局數，最後一個出局數還是單場第12K。

7局投完後，天使將用了91球的他換下，帶著6：0領先進入比賽尾聲，僅管運動家在9局上以陽春砲打破鴨蛋，大谷的第2勝仍穩穩到手。

大谷翔平今天最快球速達到100哩，速球平均96.6哩，招牌指叉球也投到90哩，另外，他也成為第三位生涯頭2場先發就飆出12次三振或以上的美聯菜鳥，首度主場先發12K也破隊史紀錄。

大谷翔平7局無失分、12K奪第2勝。路透
大谷翔平7局無失分、12K奪第2勝。路透
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運動家大谷翔平天使

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