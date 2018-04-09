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MLB／大谷7局好投第2勝到手 飆12K僅被敲1安

MLB／大谷飆速送出12K 前7局僅被敲1安天使6:0

2018-04-09 06:25聯合新聞網 文字直播

大谷翔平投球威風八面。 美聯社
大谷翔平投球威風八面。 美聯社
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天使大谷翔平於今天第二度上場先發主投，這也是他首度在主場登板主投，對決運動家隊，賽前運動家開季戰績4勝6負，天使則是6勝3負，大谷在大聯盟首戰投球，就是以作客身分對運動家取得勝投，當時投了6局6K，失3分，終場天使7:4獲勝，大谷取得在大聯盟首場勝投。

大谷在這場投球相當犀利，前6局讓運動家18上18下，演出無人上壘完美比賽，直到第七局才終於被敲出一支安打，但均保持未失分下，第八局被換下，用球數91球，最快球速來到99.6英哩(約160公里)。

一局上：運動家 0:0 天使

大谷連續三振運動家三名打者，三上三下。

一局下：運動家 0:2 天使

運動家由葛瑞夫曼(Kendall Graveman)先發投球，天使二棒楚奧特(Mike Trout)被保送，四棒普荷斯(Albert Pujols)，五棒卡洪(Kole Calhoun)安打串連，攻下兩分，兩人各有一分打點。

二局上：運動家 0:2 天使

大谷再度投出三上三下一局，包括一次三振，累積4K。

二局下：運動家 0:2 天使

天使進攻，此局無攻勢，未能得分。

三局上：運動家 0:2 天使

大谷完美表現，讓運動家三上三下，兩次三振演出累積來到6K，運動家打完一輪，完全對大谷沒辦法。

三局下：運動家 0:3 天使

天使強棒楚奧特全壘打，天使3:0領先。

四局上：運動家 0:3 天使

運動家仍無法突破大谷攻勢，三下三下，大谷投出一次三振，演出本場第7K，前四局無失分、無安打、無人能上場的完美表現。

四局下：運動家 0:5 天使

楚奧特安打及厄普頓(Justin Upton)的高飛犧牲打，天使再下兩分，以5：0領先運動家。大谷此局投出最快球速99.6英哩，約160公里球速。

五局上：運動家 0:5 天使

大谷球威仍猛，連續三振三名打者，至此已送出10K，用球數僅65球。

五局下：運動家 0:5 天使

天使這局熄火，未能得分。

六局上：運動家 0:5 天使

大谷此局仍有98英哩的球速，再度三上三下解決打者，投出一次三振，累積來到11K，運動家結束兩輪棒次，均無法上壘，大谷仍是完全比賽當中。

六局下：運動家 0:6 天使

天使九棒申普夫(Ryan Schimpf)打出陽春砲，天使6:0。

七局上：運動家 0:6 天使

大谷完美解決運動18打席次後，此局面對第一打者被接後，接續運動家第二棒塞米恩(Marcus Semien)從大谷手中敲出第一支安打，使得大谷完全比賽破功，而大谷面對第三棒勞瑞(Jed Lowrie) 投出保送，陷入一、二壘有人危機，為突破重圍運動家居然由四棒戴維斯採取犧牲短打，護送打者上二、三壘，不過，此招無用，大谷在危機中三振下一名打者，仍保持無失分。

七局下：運動家 0:6 天使

天使三上三下，未能得分。

八局上：運動家 0:6 天使

大谷功成身退，換由伍德(Blake Wood)上場投球。大谷投了7局無失分，送出12K僅被打出1安，自責分率降至2.08。伍德守住這半局未失分。

八局下：運動家 0:6 天使

天使未得分，結束這半局。

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