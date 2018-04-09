大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ

只花了不到四天時間，大谷就用連續三場比賽的全壘打征服了全美以至於全球的棒球迷，從這一刻他真正開始成為「世界的大谷」。整個經過就像灰姑娘搖身一變般戲劇性卻又如此真實。正當棒球迷在為大谷接二連三擊出全壘打而驚嘆，為他宛如天真大男孩的笑容而心折的同時，眼鏡碎滿地的棒球專家們也正在努力找出他是如何從春訓調整期的低潮走出來，成為大聯盟現階段最火熱的打者。

雖然樣本數還嫌太小，但大谷在僅僅不過18個打數中所轟出的3發全壘打已經排名全大聯盟第5，甚至比老虎、皇家及馬林魚三隊全隊還要多。同時拜大聯盟的Statcast先進技術所賜，我們還知道大谷的第三發全壘打飛行距離長達450英呎，不但是目前全大聯盟第七遠，而且創下自Statcast開始被採用以來全壘打距離的投手新紀錄。此外大谷這隻全壘打的初速高達112.4英哩——去年全聯盟905位打者中也只有99位曾經締造更高的速度紀錄。而這些數據不但來自一位新人，而且是一位遠赴他鄉準備挑戰投打二刀流的新人，這一切確實是美好得令人感到不可思議。

大谷翔平不但連3戰轟出全壘打，而且還出現高難度的全壘打，著實讓人驚奇。 美聯社 分享 facebook

然而在這些數據分析與評論的背後，大谷真正最為厲害的地方，其實是與他那23歲年齡毫不相稱異常成熟的心智。即使是在大聯盟征戰多年的老將都不一定能夠具備像他這樣的心理素質。試想大谷所面對的情境跟考驗，就像是一個在本國業界已經是首屈一指的年輕人，卻寧可選擇放棄大好前程轉換跑道，來到美國面對全新的挑戰。除了要面臨全世界最頂尖好手的嚴厲考驗外，他還需在語言完全不通下試圖溝通、有著可能造成水土不服的生活環境要適應、再加上國情不同的媒體追逐，以及最重要而且也是最具挑戰性的，一個完全陌生的棒球訓練體系及一群由陌生人所組成的工作環境。雖然天使隊上下及經紀公司不斷從旁提供協助，但他能在幾個月內迅速完成這些調適，這整件事本身已經就像是一個奇蹟。

大谷翔平來到陌生的環境，又要面對大量不熟悉的投手，還背負著春訓大低潮的壓力，但這些不利狀況竟然沒有將他擊倒，上場打擊前總是相當沉著地思考。 美聯社 分享 facebook

而且就打擊來看，大谷要面對的考驗顯然遠比擔任投手要來得大。畢竟在投打對決之時，投球的投手反倒更像是進攻的一方。因為會投出什麼球路、將球投到那一個位置是由他跟捕手來決定，打者只能被動「接受」，選擇出棒或不出棒。而且大谷現階段所要面對的不但是他從未面對過的陌生投手，投出的還是威力跟他過去在日職完全不同層級的球路。再加上語言上的隔閡，他所能獲得的資訊及準備，勢必也不可能像過去在日本一樣充分。但出乎意料地，大谷不但克服了這些難關。年紀輕輕的他反倒像是一塊海綿一樣，迅速吸收全新的棒球知識。當自己也是新上任沒多久的天使打擊教練辛斯基（Eric Hinske）建議他修改抬腿的打擊姿勢時，他不但能夠立刻虛心接受，而且還能在短時間之內就迅速做出調整，確實展現出他被許多球界人士視為天才的一面。

除此之外，大谷的新頂頭上司是個已經在天使19年，經歷地位幾無可撼動的老教頭索夏（Mike Scioscia）。外界往往只看到大谷在選擇球隊時受到宛如天之驕子般的待遇，以及他在春訓表現不佳卻讓天使高層力排眾議堅持將他留在大聯盟的這一面，卻鮮少從這位總教練的眼光來看大谷這位新人。即使是閱人無數，帶過現役最佳球員楚奧特（Mike Trout）跟過去最佳球員普荷斯（Albert Pujols）的索夏在接受訪談時都對大谷的心理層面讚不絕口。從他的回應看來，今天即使大谷打得跟春訓一樣爛，他仍能調適好心情去面對這樣的低潮，而現階段一鳴驚人的好表現也沒有改變他的思緒，他依然是一場接一場地專注於準備比賽上。索夏還特別提到大谷在學習英文上所下的功夫，由此可見他對自己要在大聯盟生存的必備條件也有十分深入的認識。

大谷翔平快速展現他的打擊天份與超高心理素質，連總教練索夏都讚譽有加。 美聯社 分享 facebook

大谷在大聯盟踏出的第一步有了好的開始，未來或許還會有更多的二刀流選手，但身為開拓者的他，在未知的考驗下所展現的情緒管理、學習及適應能力才真正是前無古人。在大聯盟不斷強調數據分析及科技管理的同時，大谷讓我們看到在運動競技場上難以被量化的另一面，而這才真正是他最值得人們所讚嘆的特質。