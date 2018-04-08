親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

學生竟是違停大戶？ 南部大學學區去年暑假少收7百萬罰金

MLB／麥卡臣6安與再見轟 道奇42年來最差開季

2018-04-08 17:08中央社 舊金山7日綜合外電報導

美聯社
美聯社
分享

舊金山巨人打者麥卡臣（Andrew McCutchen）今天單場敲出6支安打，創生涯新高，並在14局下半擊出再見3分砲，幫助巨人在主場以7比5擊敗洛杉磯道奇。

路透社報導，道奇第5棒佛塞斯（Logan Forsythe）在14局上半，從巨人第9任投手葛梅茲（RobertoGomez）手中敲出帶有1分打點的安打，讓道奇以5比4突破平手僵局。

巨人打者湯林森（Kelby Tomlinson）和帕尼克（Joe Panik）則於14局下半展開反攻，從道奇第10任投手方特（Wilmer Font）手中接連打出安打，下一棒麥卡臣便轟出再見3分砲結束比賽。方特沒有解決任何打者便失3分自責分苦吞敗投。

麥卡臣今天比賽前6個打數共擊出4支一壘安打及1支二壘安打，並在14局下半的第7個打席纏鬥到第12球，才一棒敲出左外野方向的3分全壘打。這是他轉隊到巨人的首轟，也是生涯第7支再見全壘打。

麥卡臣總計7打數敲出6安並貢獻4分打點，但他在前面6場比賽卻只有2支安打。

對於今日好表現，麥卡臣鬆了一口氣的說：「雖然才打7場，但打不出安打感覺就像永恆一樣。」而此役過後他的打擊率也從不到一成激升至突破2成5。

另外巨人當家捕手波希（Buster Posey）在4局下半敲出2分砲，二壘手帕尼克今天擊出3支安打，開路先鋒傑克森（Austin Jackson）也打出2安。

巨人全隊擊出17支安打，比道奇的12支還多。

道奇雖然14局上率先超前卻無法守成，苦吞開季8戰中的第6敗，是1976年以來最糟的開季戰績。

巨人
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

MLB／先發主投再碰運動家 大谷盼維持高檔

2018-04-08 11:33

MLB／達比修雪恥飆9K 擦亮三振王招牌

2018-04-08 10:06

MLB／零下3度照敲雙安 鈴木一朗卻被太陽害到

2018-04-08 14:33

MLB／罕見！ 中、美職同日發生跑壘越位

2018-04-08 09:01

MLB／費城人20安得20分 2發滿貫砲轟垮馬林魚

2018-04-08 15:14

MLB／跨夜大戰打太久 洋基教頭自曝睡球場

2018-04-08 12:41

MiLB／林子偉開幕戰敲安 李振昌再投3上3下

2018-04-08 11:03

MLB／今日戰績表 巨人麥卡臣單場6安+再見轟

2018-04-08 15:42

MLB／洋基投打發揮 8比3擊潰金鶯

2018-04-08 12:01

MLB／大谷連3場開轟 隊友虧「看膩了」

2018-04-08 00:58

MLB／命運安排 湯普森三兄弟齊聚灣區

2018-04-07 17:32

MLB／大谷翔平擊球飛出速度又破百 打擊力道驚人

2018-04-07 17:25

MLB╱數字會說話 大谷翔平身體素質真材實料

2018-04-07 17:08

MLB／只想上壘卻開轟 大谷翔平：我很高興

2018-04-07 16:45

MLB／捨高抬腿變輕點腳趾 大谷改動作繳3轟

2018-04-07 16:08

MLB／超強吉「翔」物 大谷開轟 天使就會贏

2018-04-07 14:03

MLB／瘋狂大谷連3場開轟 天使展翅奇蹟逆轉勝

2018-04-07 13:44

MLB／沙胖4局傷退 洋基延長賽輸金鶯

2018-04-07 12:48

MLB／先發輪值滿額 遊騎兵將柯隆調往牛棚

2018-04-07 10:05

MLB／去年只投到1A 紅雀新秀挑戰查普曼火球霸業

2018-04-07 09:11

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

陳偉殷進度跨大步 期待五月天再出發

2018-03-28 07:00

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

拔河／國際拔河總會改判 中華隊拿回金牌

2018-04-08 00:40

HBL邀請賽／能仁大勝37分摘冠 林庭謙：圓夢了

2018-04-07 18:25

NBA／杜蘭特砍41分無用 勇士不敵鵜鶘吞2連敗

2018-04-08 11:04

NBA／雷霆擊退火箭 季後賽卡位搶下重要勝利

2018-04-08 11:19

MLB／大谷連3場開轟 隊友虧「看膩了」

2018-04-08 00:58

NBA／一代飛人雕像揭幕 湖人傳奇球星見證

2018-04-07 17:51

NBA／吉諾布里關鍵殺出 波總：多年來都是這樣

2018-04-08 15:10

中職觀察眼／獅隊主場若在天母 有機會活化人氣

2018-04-07 20:25

MLB／罕見！ 中、美職同日發生跑壘越位

2018-04-08 09:01

MLB／大谷翔平擊球飛出速度又破百 打擊力道驚人

2018-04-07 17:25

MLB／達比修雪恥飆9K 擦亮三振王招牌

2018-04-08 10:06

中職／悍將驚險4連勝 葉總心「跳很快」

2018-04-08 00:53

NBA／紐約、洛杉磯無緣季後賽 42年來首見

2018-04-08 14:45

MLB／先發主投再碰運動家 大谷盼維持高檔

2018-04-08 11:33

NBA／衛少肯定哈登表現 是MVP領跑者

2018-04-08 08:13

中職／陳禹勳救援失敗 悍將宰猿4連勝

2018-04-07 21:24

NBA／約柯奇大三元領軍 終結快艇季後賽希望

2018-04-08 14:50

中職／鎖不住廖健富、王柏融 葉總讚：好打者

2018-04-07 22:30

NBA／厄文二度動刀順利 預計休4至5個月

2018-04-08 08:43

MLB／命運安排 湯普森三兄弟齊聚灣區

2018-04-07 17:32

SBL／林書緯持續火燙 率富邦扳倒裕隆搶下首勝

2018-04-07 19:20

中職／鑽石打線慢熱 胡金龍：是媒體寫太厲害

2018-04-07 22:13

MLB／跨夜大戰打太久 洋基教頭自曝睡球場

2018-04-08 12:41

MiLB／林子偉開幕戰敲安 李振昌再投3上3下

2018-04-08 11:03

MLB／零下3度照敲雙安 鈴木一朗卻被太陽害到

2018-04-08 14:33

SBL／張文平替補轟5記三分球 金酒退璞園拔頭籌

2018-04-07 22:39

中職／胡金龍打陳禹勳有心得 適時跳出當英雄

2018-04-07 21:57

MLB／洋基投打發揮 8比3擊潰金鶯

2018-04-08 12:01

NBA／字母哥休兵 公鹿輕取尼克游刃有餘

2018-04-08 10:15

NBA／巴特勒歸隊 灰狼死守西區老八

2018-04-08 01:03

路跑／第12屆PUMA螢光夜跑 破萬名跑友熱鬧開跑

2018-04-07 23:34

SBL／富邦團隊氣氛佳 退裕隆拔頭籌

2018-04-07 20:15

中職／蘇智傑開轟突圍 獅隊中止3連敗

2018-04-07 21:15

中職／獅象打擊戰 蘇智傑開砲突圍

2018-04-08 00:43

中職／蘇智傑拿朱元勤球棒開轟 感染到好手氣

2018-04-07 21:35

中職／猿隊鐵牛棚未齊聚 投手教練不擔心

2018-04-07 19:25

中職／對富邦有一套 江辰晏有機會再先發

2018-04-07 20:15

中職／直球被打就用直球討回來 王鴻程爭口氣

2018-04-07 19:14

HBL邀請賽／助拳能仁後 林庭謙再追「美」夢

2018-04-08 01:10

日職／挨3轟被打爆 陳冠宇降回羅德二軍

2018-04-08 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top