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MLB／費城人20安得20分 2發滿貫砲轟垮馬林魚

2018-04-08 15:14中央社 費城7日綜合外電報導

費城人全員安打，全場20安包含2發滿貫砲攻下20分轟垮馬林魚。 美聯社
費城人全員安打，全場20安包含2發滿貫砲攻下20分轟垮馬林魚。 美聯社
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美國職棒大聯盟MLB費城費城人打者佛朗哥（Maikel Franco）和艾爾瑟（Aaron Altherr）今晚分別敲出滿貫砲，幫助費城人在主場以20比1擊潰邁阿密馬林魚。

費城人打線在第1局就敲出5分，第3局打下4分，第4局更是灌進8分，第6棒佛朗哥灌進6分打點為全隊最多。全隊總共打出20支安打，並有11名打者至少擊出1支安打。

路透社報導，費城人第2棒桑塔納（CarlosSantana）也在4局下半扛出3分全壘打，剛好是桑塔納大聯盟生涯第1000支安打。

上一次費城人拿下至少20分，可追溯到2009年7月6日對上辛辛那提紅人的比賽，費城人在那場比賽拿下22分。費城人今天得到的分數，竟比本季前6場比賽的分數加總還多。

費城人打線在同一場比賽敲出2支滿貫砲，上一次可追溯到2009年4月27日，當時分別由伊巴涅斯（RaulIbanez）和霍華德（Ryan Howard）打出。

費城人先發投手維拉斯格（Vince Velasquez）今天主投6局失1分自責分，奪得個人本季首勝。後援投手湯普森（Jake Thompson）則投3局無失分順利拿下救援成功。

馬林魚先發投手皮特斯（Dillon Peters）主投2.2局，被打出9支安打失9分自責分苦吞敗投。

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