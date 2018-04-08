親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

獨／抵制教育部卡管 藍委祭出「七道金牌」

MLB／洋基投打發揮中止連敗 8比3擊潰金鶯

2018-04-08 12:01中央社 紐約7日綜合外電報導

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基中繼投手羅伯森今天在7局上二、三壘有人的情況登板，向客隊巴爾的摩金鶯強打者馬查多和史構普連送2次三振化解危機，終場洋基以8比3獲勝中止2連敗。

路透社報導，金鶯強棒馬查多（Manny Machado）在3局上半擊出追平比數的2分打點二壘安打。指定打擊阿爾瓦雷茲（Pedro Alvarez）則在4局上敲出帶有1分打點安打，幫助金鶯以3比2超前。

洋基三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）本季前12打數都沒擊出安打，今天在2局下半終於敲出首安，並於6局下半打出帶有1分打點的高飛犧牲打，幫助洋基以4比3再度取得領先。

羅伯森（David Robertson）今天是本季第5度登板救援，他先在7局上半向金鶯打者馬查多和史構普（Jonathan Schoop）連送2次三振化解失分危機，第8局又順利解決3名打者，1.2局投球沒讓金鶯打者站上壘包。

羅伯森守住對方攻勢的同時，隊友打擊也有不錯的發揮，6局下半靠著安杜哈爾高飛犧牲打以及羅邁恩（Austin Romine）敲出安打再下兩城。

7局下半，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）打出帶有1分打點二壘安打，一壘手奧斯汀（Tyler Austin）則從金鶯救援投手亞卡伯尼斯（Jimmy Yacabonis）手中擊出2分打點安打，幫助球隊擴大領先差距。

洋基先發投手葛瑞（Sonny Gray）主投6局被打出4支安打，失3分，3分都是自責分，奪下個人本季首勝。

吞下本季第2敗的金鶯投手提爾曼（Chris Tillman），今天是大聯盟生涯第200次先發。他今天共計投出106球，5.1局被敲出8支安打，失5分，5分都是自責分。

金鶯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

MLB／大谷連3場開轟 隊友「看膩了」

2018-04-08 00:58

MLB／超強吉「翔」物 大谷開轟 天使就會贏

2018-04-07 14:03

MLB／明返投手丘再碰運動家 大谷盼維持高檔

2018-04-08 11:33

MiLB／林子偉開幕戰敲安 李振昌再投3上3下

2018-04-08 11:03

MLB／達比修有優質先發飆9K 本季首勝再等等

2018-04-08 10:06

MLB／鈴木一朗再敲雙安 生涯累計3085支安打

2018-04-08 09:16

MLB／罕見！ 中、美職同日發生跑壘越位

2018-04-08 09:01

MLB／命運安排 湯普森三兄弟齊聚灣區

2018-04-07 17:32

MLB／大谷翔平擊球飛出速度又破百 打擊力道驚人

2018-04-07 17:25

MLB╱數字會說話 大谷翔平身體素質真材實料

2018-04-07 17:08

MLB／只想上壘卻開轟 大谷翔平：我很高興

2018-04-07 16:45

MLB／捨高抬腿變輕點腳趾 大谷改動作繳3轟

2018-04-07 16:08

MLB／今日戰績表 大谷轟不停天使逆轉運動家

2018-04-07 14:22

MLB／瘋狂大谷連3場開轟 天使展翅奇蹟逆轉勝

2018-04-07 13:44

MLB／沙胖4局傷退 洋基延長賽輸金鶯

2018-04-07 12:48

MLB／先發輪值滿額 遊騎兵將柯隆調往牛棚

2018-04-07 10:05

MLB／去年只投到1A 紅雀新秀挑戰查普曼火球霸業

2018-04-07 09:11

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

陳偉殷進度跨大步 期待五月天再出發

2018-03-28 07:00

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

拔河／國際拔河總會改判 中華隊拿回金牌

2018-04-08 00:40

MLB／瘋狂大谷連3場開轟 天使展翅奇蹟逆轉勝

2018-04-07 13:44

NBA／迎戰奧運 美國夢幻隊35人名單星度破表

2018-04-07 09:52

HBL邀請賽／能仁大勝37分摘冠 林庭謙：圓夢了

2018-04-07 18:25

MLB／大谷連3場開轟 隊友「看膩了」

2018-04-08 00:58

MLB／超強吉「翔」物 大谷開轟 天使就會贏

2018-04-07 14:03

MLB╱數字會說話 大谷翔平身體素質真材實料

2018-04-07 17:08

NBA／騎士跌落東區第四 詹姆斯：失誤付出代價

2018-04-07 12:26

NBA／一代飛人雕像揭幕 湖人傳奇球星見證

2018-04-07 17:51

NBA／騎士跌到東區第4 泰隆魯：排名不重要

2018-04-07 17:50

NBA／巴特勒傷癒回歸 灰狼下半場擊潰湖人

2018-04-07 15:50

NBA／和保羅相處融洽 哈登：就像一見鍾情

2018-04-07 12:10

NBA／戴維斯全能數據領軍 鵜鶘追上馬刺雷霆

2018-04-07 15:40

中職觀察眼／獅隊主場若在天母 有機會活化人氣

2018-04-07 20:25

MLB／大谷翔平擊球飛出速度又破百 打擊力道驚人

2018-04-07 17:25

MLB／只想上壘卻開轟 大谷翔平：我很高興

2018-04-07 16:45

NBA／新秀年12次大三元 西蒙斯史上第2

2018-04-07 16:20

MLB／捨高抬腿變輕點腳趾 大谷改動作繳3轟

2018-04-07 16:08

MLB／沙胖4局傷退 洋基延長賽輸金鶯

2018-04-07 12:48

中職／悍將驚險4連勝 葉總心「跳很快」

2018-04-08 00:53

MLB／罕見！ 中、美職同日發生跑壘越位

2018-04-08 09:01

MLB／鈴木一朗再敲雙安 生涯累計3085支安打

2018-04-08 09:16

中職／陳禹勳救援失敗 悍將宰猿4連勝

2018-04-07 21:24

中職／鎖不住廖健富、王柏融 葉總讚：好打者

2018-04-07 22:30

MLB／命運安排 湯普森三兄弟齊聚灣區

2018-04-07 17:32

中職／3新秀初生之犢不畏虎 一軍出賽吸睛

2018-04-07 15:00

SBL／林書緯持續火燙 率富邦扳倒裕隆搶下首勝

2018-04-07 19:20

中職／鑽石打線慢熱 胡金龍：是媒體寫太厲害

2018-04-07 22:13

NBA／杜蘭特41分無用 勇士苦吞2連敗

2018-04-08 11:04

NBA／厄文二度動刀順利 預計休4至5個月

2018-04-08 08:43

MLB／達比修有優質先發飆9K 本季首勝再等等

2018-04-08 10:06

MLB／今日戰績表 大谷轟不停天使逆轉運動家

2018-04-07 14:22

中職／專心投球 二刀流陳琥不再想

2018-04-07 16:33

NBA／衛少肯定哈登表現 但MVP是被選擇

2018-04-08 08:13

中職／胡金龍打陳禹勳有心得 適時跳出當英雄

2018-04-07 21:57

NBA／巫師末節進攻失靈 不敵老鷹吞4連敗

2018-04-07 15:30

SBL／張文平替補轟5記三分球 金酒退璞園拔頭籌

2018-04-07 22:39

MLB／敲449呎全壘打平 大谷翔連3場開轟

2018-04-07 12:36

中職／蘇智傑開轟突圍 獅隊中止3連敗

2018-04-07 21:15

中職／高國輝找手感 找王柏融借球棒

2018-04-07 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top