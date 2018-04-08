MLB／罕見！ 中、美職同日發生跑壘越位

2018-04-08 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



猿隊林立在關鍵9局下發生跑壘越位。圖／取自Lamigo桃猿粉絲團 分享 facebook 昨晚猿隊和富邦之戰，猿隊林立在關鍵9局下發生跑壘越位，導致該局無法搶勝，球隊最終在延長賽輸球，無獨有偶的是昨天在大聯盟的洋基也發生類似情形，只不過結局不盡相同，罕見的是台、美同時「觸犯」同一條跑壘規則。

9局下猿隊6：7落後，無人出局攻占二、三壘，藍寅倫擊出中外野飛球，被林哲瑄滑接美技沒收，不過二壘上的林立卻以為會形成安打，一股腦衝回本壘，還超過即時站回三壘的陳俊秀，按照棒球規則，後方的跑壘員不能超過前方的跑壘員，一旦超過，後方的跑壘員將自動形成出局數。

洋基的例子則是三壘跑者回壘的失誤。6局下2：3落後給金鶯，沃克（Neil Walker）在一人出局，一、三壘有人時，擊出三壘方向軟弱滾地球，投手下丘處理，和隊友一同夾殺跑往本壘的史丹頓（Giancarlo Stanton），原先在一壘上的桑切斯（Gary Sanchez）趁這時間站上三壘，沒想到史丹頓一陣折返跑後還想試圖回三壘，看見壘上已有隊友，就逃向左外野方向，金鶯捕手持續追上前，最後在界外區觸殺史丹頓。

三壘審只判定史丹頓的出局數，讓桑切斯繼續留在三壘，金鶯總教練蕭瓦特（Buck Showalter）出面抗議後仍無功而返，賽後主審米爾斯（Jerry Meals）承認誤判，這應該是個雙殺，「我們錯了，桑切斯跑超過史丹頓，應該自動出局，史丹頓能夠在被觸殺前跑回本壘，或者因回壘不及被觸殺。」

蕭瓦特也出面解說當時聽到的情況，「三壘審認定史丹頓已經棄守三壘，所以才跑到左外野，在他心中，沒有兩人同時擠在三壘的問題。」

但巧合的是，兩支發生「越位」失誤的球隊，最後都在延長賽輸球，這個看似一時疏忽的失誤，終究還是讓球隊付上代價。