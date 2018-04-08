親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

MLB／大谷連3場開轟 隊友「看膩了」

2018-04-08 00:58聯合報 記者蘇志畬／綜合報導

天使隊大谷翔平打擊表現精采。 (法新社)
天使隊大谷翔平打擊表現精采。 (法新社)
分享

日本投打「二刀流」大谷翔平昨天再度開轟，主場連三戰敲出全壘打，不僅隊友開玩笑說：「看膩了」，也讓他與兩位前輩：貝比魯斯、松井秀喜並列。大谷前四戰總計七安、七打點，以三轟在全聯盟並列第五，前面最多也僅四轟。

大谷翔平在第二局面對○比六落後，從運動家隊先發投手格賽特手中開轟，為球隊打下第一分，最終天使隊也成功逆轉，以十三比九告捷；大谷成為繼一九三○年貝比魯斯後，第一位連三戰開轟的美聯投手，日籍球員中，則是二○○七年松井秀喜連三場開轟之後第一人。

大谷翔平前兩戰對印地安人隊湯姆林 、克魯柏都開轟，天使游擊手西門斯說：「看到有點膩了。」七局敲出超前三分砲的厄普頓則說：「從大谷開轟後，分差就開始追近。」

大谷翔平打擊表現精采，連續3場開轟，成為繼松井秀喜後的日籍選手第一人，球迷和隊友...
大谷翔平打擊表現精采，連續3場開轟，成為繼松井秀喜後的日籍選手第一人，球迷和隊友都為他慶賀。 (法新社)
分享

富邦悍將隊打擊教練克魯茲曾在日職、美職打球，他認為大谷「天生就是大聯盟球員」，改掉高抬腿則是適應主要因素，「日職投手節奏慢很多，我剛到那裡也在抬腿多加一拍，去適應節奏。」而大谷到美職改掉高抬腿，動作更簡潔，「可以把球看得更清楚。」

大谷翔平很快就融入美式文化，首轟時面對隊友故意不理他的玩笑，他自己去「討抱」；克魯茲也說，這在日職文化中是不可能的，代表大谷就像個孩子，能夠享受棒球的一切。

為了明天先發對運動家，大谷翔平今天不會再當打者，無緣挑戰主場連四戰開轟，天使總教練索夏表示，未來考慮就算是先發前、後一天，也會讓大谷打擊。

大谷翔平天使
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

MLB／超強吉「翔」物 大谷開轟 天使就會贏

2018-04-07 14:03

MLB／命運安排 湯普森三兄弟齊聚灣區

2018-04-07 17:32

MLB／大谷翔平擊球飛出速度又破百 打擊力道驚人

2018-04-07 17:25

MLB╱數字會說話 大谷翔平身體素質真材實料

2018-04-07 17:08

MLB／只想上壘卻開轟 大谷翔平：我很高興

2018-04-07 16:45

MLB／捨高抬腿變輕點腳趾 大谷改動作繳3轟

2018-04-07 16:08

MLB／今日戰績表 大谷轟不停天使逆轉運動家

2018-04-07 14:22

MLB／瘋狂大谷連3場開轟 天使展翅奇蹟逆轉勝

2018-04-07 13:44

MLB／沙胖4局傷退 洋基延長賽輸金鶯

2018-04-07 12:48

MLB／先發輪值滿額 遊騎兵將柯隆調往牛棚

2018-04-07 10:05

MLB／去年只投到1A 紅雀新秀挑戰查普曼火球霸業

2018-04-07 09:11

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

陳偉殷進度跨大步 期待五月天再出發

2018-03-28 07:00

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

輕速度、重長打 開路先鋒性質大轉變

2018-03-09 07:00

再演偶數年奇蹟？ 巨人準備好了

2018-03-08 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

MLB／瘋狂大谷連3場開轟 天使展翅奇蹟逆轉勝

2018-04-07 13:44

NBA／迎戰奧運 美國夢幻隊35人名單星度破表

2018-04-07 09:52

NBA／詹姆斯大三元無用 騎士搞丟東區第三

2018-04-07 10:01

NBA／詹姆斯44分大三元 再創多項里程碑

2018-04-07 16:00

HBL邀請賽／能仁大勝37分摘冠 林庭謙：圓夢了

2018-04-07 18:25

MLB／超強吉「翔」物 大谷開轟 天使就會贏

2018-04-07 14:03

NBA／騎士跌落東區第四 詹姆斯：失誤付出代價

2018-04-07 12:26

NBA／尼克粉絲招募詹姆斯 證明自己是紐約之王

2018-04-07 09:03

NBA／巴特勒傷癒回歸 灰狼下半場擊潰湖人

2018-04-07 15:50

MLB╱數字會說話 大谷翔平身體素質真材實料

2018-04-07 17:08

NBA／韋德季後賽有望對詹姆斯 遺憾沒與布萊恩交手

2018-04-07 09:12

NBA／一代飛人雕像揭幕 湖人傳奇球星見證

2018-04-07 17:51

NBA／戴維斯全能數據領軍 鵜鶘追上馬刺雷霆

2018-04-07 15:40

NBA／騎士跌到東區第4 泰隆魯：排名不重要

2018-04-07 17:50

NBA／和保羅相處融洽 哈登：就像一見鍾情

2018-04-07 12:10

MLB／只想上壘卻開轟 大谷翔平：我很高興

2018-04-07 16:45

NBA／暴龍勝場數創新高 鎖定東區第一

2018-04-07 15:20

MLB／大谷翔平擊球飛出速度又破百 打擊力道驚人

2018-04-07 17:25

MLB／捨高抬腿變輕點腳趾 大谷改動作繳3轟

2018-04-07 16:08

NBA／新秀年12次大三元 西蒙斯史上第2

2018-04-07 16:20

MLB／沙胖4局傷退 洋基延長賽輸金鶯

2018-04-07 12:48

中職觀察眼／獅隊主場若在天母 有機會活化人氣

2018-04-07 20:25

NBA／孟洛生涯第2次大三元 綠衫軍中止2連敗

2018-04-07 10:45

MLB／去年只投到1A 紅雀新秀挑戰查普曼火球霸業

2018-04-07 09:11

中職／陳禹勳救援失敗 悍將宰猿4連勝

2018-04-07 21:24

SBL／林書緯持續火燙 率富邦扳倒裕隆搶下首勝

2018-04-07 19:20

中職／3新秀初生之犢不畏虎 一軍出賽吸睛

2018-04-07 15:00

拔河／國際拔河總會改判 中華隊拿回金牌

2018-04-08 00:40

中職／鎖不住廖健富、王柏融 葉總讚：好打者

2018-04-07 22:30

MLB／命運安排 湯普森三兄弟齊聚灣區

2018-04-07 17:32

中職／鑽石打線慢熱 胡金龍：是媒體寫太厲害

2018-04-07 22:13

MLB／今日戰績表 大谷轟不停天使逆轉運動家

2018-04-07 14:22

MLB／先發輪值滿額 遊騎兵將柯隆調往牛棚

2018-04-07 10:05

NBA／巫師末節進攻失靈 不敵老鷹吞4連敗

2018-04-07 15:30

中職／專心投球 二刀流陳琥不再想

2018-04-07 16:33

MLB／敲449呎全壘打平 大谷翔連3場開轟

2018-04-07 12:36

中職／蘇智傑開轟突圍 獅隊中止3連敗

2018-04-07 21:15

中職／高國輝找手感 找王柏融借球棒

2018-04-07 17:07

日職／陳冠宇本季首先發 投4局挨3轟吞敗

2018-04-07 15:26

中職／王玉譜落差大 蔗總仍有期待

2018-04-07 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top