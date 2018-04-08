MLB／大谷連3場開轟 隊友「看膩了」

2018-04-08 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／綜合報導



天使隊大谷翔平打擊表現精采。 (法新社) 分享 facebook

日本投打「二刀流」大谷翔平昨天再度開轟，主場連三戰敲出全壘打，不僅隊友開玩笑說：「看膩了」，也讓他與兩位前輩：貝比魯斯、松井秀喜並列。大谷前四戰總計七安、七打點，以三轟在全聯盟並列第五，前面最多也僅四轟。

大谷翔平在第二局面對○比六落後，從運動家隊先發投手格賽特手中開轟，為球隊打下第一分，最終天使隊也成功逆轉，以十三比九告捷；大谷成為繼一九三○年貝比魯斯後，第一位連三戰開轟的美聯投手，日籍球員中，則是二○○七年松井秀喜連三場開轟之後第一人。

大谷翔平前兩戰對印地安人隊湯姆林 、克魯柏都開轟，天使游擊手西門斯說：「看到有點膩了。」七局敲出超前三分砲的厄普頓則說：「從大谷開轟後，分差就開始追近。」

大谷翔平打擊表現精采，連續3場開轟，成為繼松井秀喜後的日籍選手第一人，球迷和隊友都為他慶賀。 (法新社) 分享 facebook

富邦悍將隊打擊教練克魯茲曾在日職、美職打球，他認為大谷「天生就是大聯盟球員」，改掉高抬腿則是適應主要因素，「日職投手節奏慢很多，我剛到那裡也在抬腿多加一拍，去適應節奏。」而大谷到美職改掉高抬腿，動作更簡潔，「可以把球看得更清楚。」

大谷翔平很快就融入美式文化，首轟時面對隊友故意不理他的玩笑，他自己去「討抱」；克魯茲也說，這在日職文化中是不可能的，代表大谷就像個孩子，能夠享受棒球的一切。

為了明天先發對運動家，大谷翔平今天不會再當打者，無緣挑戰主場連四戰開轟，天使總教練索夏表示，未來考慮就算是先發前、後一天，也會讓大谷打擊。