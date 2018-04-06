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MLB／雙城主場開幕戰 老鷹亂入停投手肩上

2018-04-06 12:41聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大聯盟場上出現許多動物「亂入」過，繼猴子、松鼠和貓後，現在連美國國鳥都進場看球，雙城主場開幕戰，賽前準備演奏國歌時，突然飛來一隻白頭鷹，不但盤旋在水手先發投手派克斯頓（James Paxton）上空，還一度停在他右肩上，形成一幕奇景。

派克斯頓在賽後回憶道，「它朝我飛來，但我沒打算跑走，因為我也不會跑得比它快，所以我們當下覺得，就看看會發生什麼事吧，我猜它也很困惑，大概第一次來這吧，我只能站在那理，試圖不驚慌。」

派克斯頓表示，當老鷹迎面撲來時，他下意識躲避了一下，結果老鷹卻試圖爬上他的背，只好慢慢站挺，希望這隻「嬌客」就停在肩膀上好好休息，沒想到它卻滾到地上，「爪子雖然很銳利，但沒有抓傷我。」

主場的雙城球員也看傻了眼，終結者羅尼（Fernando Rodney）說，「哇，這是我第一次看到，棒球場上果然很多事會發生。」

被老鷹「搭肩」之後，派克斯頓此役順利完成5局投球，丟掉2分無關勝負，所屬的水手終場以2：4不敵雙城。

老鷹亂入！雙城主場開幕戰，賽前準備演奏國歌時，突然飛來一隻白頭鷹，不但盤旋在水手...
老鷹亂入！雙城主場開幕戰，賽前準備演奏國歌時，突然飛來一隻白頭鷹，不但盤旋在水手先發投手派克斯頓上空，還一度停在他右肩上，形成一幕奇景。圖擷自Sporting News推特
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