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MLB／單場5K被噓爆 史丹頓致勝轟討回面子

2018-04-05 08:54聯合報 記者藍宗標╱即時報導

史丹頓（右）。 美聯社
史丹頓（右）。 美聯社
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洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）昨天主場首戰5次打擊全遭三振，被滿場球迷噓爆，今天再戰光芒隊首局下轟出兩分砲，成為致勝一擊，幫助洋基7：2獲勝，不到24小時就討回面子。

洋基2到4棒賈吉（Aaron Judge）、史丹頓、桑契斯（Gary Sanchez）全部開轟，3人都是兩分砲，對光芒搶下2連勝；史丹頓首局砲轟光芒先發投手史奈爾（Blake Snell），飛了458英尺，這是他去年領先大聯盟的第59轟、上演467英尺大號全壘打後，飛行距離最遠的一擊。

值得一提的是，史丹頓本季第3轟出爐，從球棒打出去的速度117.9英里，也是大聯盟新球季最強勁的一擊。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「史丹頓只要做好準備，威力真的很可怕。」

史丹頓昨天單場吞下5K，被超過4萬6千名球迷大開汽水，他坦言真的很震撼，一整天都不好過，今天對光芒第2戰雖攻下勝利打點，但接下來3次打擊又被三振，兩戰苦吞8K寫下洋基隊史最慘紀錄，本季打擊率掉到2成17，累積12次三振。

他表示，打擊狀況未到最好，還要再加強，開賽先為球隊帶動士氣，其他交由隊友接力。

隊上3門重砲力挺，洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）也有優質表現，投7.1局只被揮出5支安打、失兩分，送出7次三振，締造開季2連勝。

史丹頓
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