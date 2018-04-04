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MLB／道奇打線又熄火 克蕭苦吞開季2連敗

2018-04-04 14:05聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

克蕭2次出賽都遇上隊友打擊熄火，苦吞開季2連敗。 美聯社
克蕭2次出賽都遇上隊友打擊熄火，苦吞開季2連敗。 美聯社
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經過前一場15局打了5個多小時的跨夜大戰，道奇今天派出當家王牌克蕭（Clayton Kershaw）繼續和響尾蛇交手，沒想到克蕭再度遇上自家打線熄火，最終道奇以1：6再輸給響尾蛇，6局失2分的「書僮」開季前2戰皆苦吞敗投。

克蕭此役投了97球，失掉的分數為2發陽春砲，分別由戴斯卡索（Daniel Descalso）和培洛塔（David Peralta）在第2局和第3局所致，另外，「書僮」也投出6個三振，本季防禦率2.25。

和3屆塞揚獎得主同場較勁，響尾蛇先發投手賈德利（Zack Godley）不甘示弱，投7局只被敲出4支安打，唯一失分發生在3局上，讓道奇靠著高飛犧牲打暫時追平比數，本季首場出賽便技壓克蕭拿到勝投，防禦率1.29。

昨天過度消耗牛棚的後遺症反應在道奇身上，克蕭退場後，亞歷山大（Scott Alexander）7局下接手登板，但面對的5名打者，只用三振解決一人，其餘被敲2支安打、送出2個保送，丟掉1分還留下滿壘危機，下一位牛棚巴耶茲（Pedro Baez）一上來也先投2次保送，讓響尾蛇這個半局兵不血刃就可以拿到3分。

道奇8局下再換投手，不過賽前剛從3A叫上來的尼爾（Zach Neal）也沒逃過一劫，遭莫菲（John Ryan Murphy）用陽春砲，補上響尾蛇的單場第3轟。

克蕭道奇響尾蛇
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