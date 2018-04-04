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MLB／單場5K被洋基迷噓 史丹頓：應該的

2018-04-04 10:46聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

對光芒之戰史丹頓吞下生涯最難堪的單場5K，慘遭洋基迷噓爆。 美聯社
對光芒之戰史丹頓吞下生涯最難堪的單場5K，慘遭洋基迷噓爆。 美聯社
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加入洋基後首度在主場亮相，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）卻在11：4大勝金鶯的比賽，吞下生涯最難堪的單場5K，進場的紐約球迷也不吝嗇展露「本性」，隨著史丹頓一次次走回休息區，招牌「噓聲」越來越大。

去年59轟的國聯MVP在洋基主場的處女秀栽了一大跤，單場5支0的史丹頓賽後受訪時也坦承，「今天的好事都與我無關，我糟透了，當你表現如此，是應該換來些噓聲。」

看著葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）憑一人之力，打擊4支4、2轟、8打點，率領洋基贏球，打第3棒的史丹頓讚美地說，「今天就靠葛瑞格里歐斯跟其他隊友掩護我，他做到第4棒該做的事，將前面的壘包全部清掉。」

「50轟連線」另一名重兵賈吉（Aaron Judge）此役打第2棒，3打數2安打，有2保送和1個三振，他為史丹頓說情，「每個人都被噓過，沒什麼，他也清楚，只要隔天上場繼續完成工作就好，他只是沒拿出最佳表現，明天他會持續努力的。」

對於加州出生而且之前都在邁阿密打球的史丹頓來說，寒冷的天氣或許是造成他手感冰冷的原因，當地顯示開打時的氣溫約為攝氏4度，但由於雨勢未歇，體感溫度大概只有零下1度。

史丹頓洋基
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