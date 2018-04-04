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MLB／救援砸鍋失水準 道奇守護神：誰在意

2018-04-04 09:18聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

道奇守護神簡森開季有失水準，上場救援不是吞敗就是砸鍋。 美聯社
道奇守護神簡森開季有失水準，上場救援不是吞敗就是砸鍋。 美聯社
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道奇守護神簡森（Kenley Jansen）昨天9局下被響尾蛇敲出追平3分砲，讓球隊最後經過15局的惡鬥仍敗陣，本季他2場出賽不是吞敗就是砸鍋，有失往常水準，面對質疑，簡森只表示自己沒有傷，而且還說，「誰在意？只是一場比賽而已。」

簡森2場比賽各投1局，而且各被敲出一支全壘打，總共掉了4分，和去年賽季42次救援機會只失敗1次的情況完全不同，對此，他坦承今年「開機」比較慢，正在調整投球機制，「我完全清楚正在找回某些球威。」

道奇總教練練羅伯茲（Dave Roberts）也出面替簡森的健康背書，「我明白簡森過往控球精準，不太保送打者，我也清楚昨天的比賽有些很接近的球，不過沒有被撿好球，他仍有關鍵時刻投三振的能力。」

簡森過去仰賴的武器為均速93哩的卡特球，昨天挨轟的那顆球卻只有89哩，他本人卻矢口否認自己出問題，「歐文斯（Chris Owings）只是剛好逮到我，不過誰在意？就一場比賽而已。」

歐文斯成為第4位從簡森手中轟出3分以上打點全壘打的人，這位終結者回應，「沒有人想被打敗，沒有人想救援失敗，沒有人想輸球，但結果已經出爐，我還能做什麼？只能明天討回來，幫助道奇贏球。」

道奇羅伯茲
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